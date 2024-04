Von Barbara Galaktionow

Für Angelika Ocelak beginnt ihr Einsatz gleich mit einem positiven Erlebnis. Ein Bewohner des Hauses in der Kobellstraße 5 hat ihr spontan eine Flasche Wasser gebracht, nun trägt er auch noch einen kleinen Hocker heran. Ocelak steht am Donnerstagnachmittag vor dem Jugendstilhaus in der Seitenstraße nahe der Theresienwiese, um an Paula Feuchtwanger zu erinnern. Die jüdische Frau lebte dort in den 1930er-Jahren mit ihrem Mann, im November 1941 wurde sie im Alter von 50 Jahren von den Nationalsozialisten nach Litauen deportiert und erschossen.