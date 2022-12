2022 hielten sie die Münchner Polizei in Atem: Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockierten zahlreiche Straßen in der Stadt.

Von Martin Hammer

Erinnern Sie sich noch an Silvester vor einem Jahr? Feiern auf öffentlichen Plätzen waren verboten, in Lokalen galt die 2G-Regel, auch privat durften sich nicht mehr als zehn Personen treffen. Das Coronavirus hatte die Stadt fest im Griff, die Krankenhäuser ächzten, die neue Omikron-Variante machte den Menschen Angst. Hätten Sie damals geahnt, dass am Ende des Jahres 2022 wieder ganz ohne Einschränkungen gefeiert werden kann? Dass sich die Münchnerinnen und Münchner schon lange wieder ohne Masken begegnen, in vollen Konzertsälen sitzen und in überfüllten Bierzelten ein Prosit anstimmen? Das ist die gute Nachricht des vergangenen Jahres. Die Stadt hat die Corona-Krise Schritt für Schritt abgeschüttelt und viel Freiheit und Lebenslust zurückgewonnen. Und dennoch empfinden viele 2022 nicht als Jahr der großen Erleichterung. Denn kaum verlor das Virus seinen Schrecken, mussten sich Politik und Behörden ganz neuen Krisen stellen (SZ Plus), ausgelöst vor allem durch Putins Krieg gegen die Ukraine. Als im Februar und März Tausende Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet am Hauptbahnhof ankamen, zeigten die Münchnerinnen und Münchner, zu welcher Hilfsbereitschaft sie fähig sind. Als die Energiepreise und Lebenshaltungskosten infolge des Krieges immer weiter stiegen, zeigte sich, dass viele Münchner selbst auf Unterstützung durch den Staat angewiesen sind. Alles Krise also? Natürlich nicht. In Erinnerung bleiben aus den letzten zwölf Monaten auch viele andere Münchner Momente (SZ Plus). Berauschende Abende im Olympiastadion zum Beispiel, an denen die Zuschauer bei den European Championships deutsche Leichtathletik-Medaillen bejubelten, fast so euphorisch wie bei den Spielen von 1972. Prozesse wie der eines Starkochs, der vor Gericht sein Scheitern einräumte (SZ Plus). Klimaaktivisten, die mit Klebstoff Autofahrer zur Weißglut brachten. Das und vieles mehr können Sie noch einmal Revue passieren lassen im Jahresrückblick der SZ (SZ Plus).

Münchens ungelöste Mordfälle Isar- und Parkhausmord, die Tötungsdelikte Sonja Engelbrecht und Kristian Kramberger - das zuständige Kommissariat 11 schließt seine Ermittlungsakten nie endgültig. Bei zwei Kapitalverbrechen gehen die Fahnder sogar neuen Hinweisen nach (SZ Plus).

Der Preisschock kommt mit der Silvesternacht Zum 1. Januar werden Gas, Strom und Fernwärme schon wieder teurer. Eine teilweise Entlastung ist allerdings in Sicht.

Was ist mit dem Münchner Wetter los? Lothar Bock vom Deutschen Wetterdienst prophezeit den wärmsten Jahreswechsel in Bayern seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wie sich das erklären lässt - und was danach auf uns zukommt.

Mehr Züge in der Silvesternacht Die S-Bahn bietet zusätzliche Fahrten bis in die frühen Morgenstunden an, die U-Bahn bleibt die ganze Nacht über in Betrieb. Wie sich der Münchner Nahverkehr für den Jahreswechsel rüstet.

Goldgräberstimmung im Münchner Süden Laut der TU in Garching könnten 40 Prozent des bayerischen Wärmebedarfs aus Geothermie gedeckt werden. Grünwald und Pullach planen jetzt weitere Bohrungen - doch es kommt zur Konkurrenz mit den Stadtwerken.

Hochwasserschutz: Isar-Wehr in Großhesselohe wird ertüchtigt Die 1906 gebaute und mittlerweile unter Denkmalschutz stehende Anlage an der Isar wird an moderne ökologische Anforderungen angepasst.

