Nachhaltigkeit„Alles, was ich unter die Nähmaschine bringe, kann ich reparieren“

Lesezeit: 4 Min.

Die Schneiderin Christine Schiller repariert vornehmlich Rucksäcke.
Die Schneiderin Christine Schiller repariert vornehmlich Rucksäcke. (Foto: Florian Peljak)

Christine Schiller kann kaputte Rucksäcke und andere Lieblingsutensilien wieder heil machen. Auf die Frage „Rentiert sich das noch“, hat sie nur eine Antwort.

Interview von Sabine Buchwald

Naht aufgerissen oder Reißverschluss geplatzt? Deswegen muss man einen Rucksack doch nicht gleich wegwerfen. Findet jedenfalls Christine Schiller, 65, und hat sich aufs Reparieren dieser strapazierfähigen Wander- und Alltagsbegleiter spezialisiert. Sie ist gelernte Schneiderin und studierte Bekleidungstechnikerin. Genäht hat sie eigentlich schon alles: leichte Leinenkleidung in Spanien, Brautkleider in München, außerdem Vorhänge, Theaterkostüme, Outdoor-Ausrüstung. Seit der Corona-Pandemie widmet sie sich vornehmlich Rucksäcken und Taschen. Soeben hat sie ihre Werkstatt und Wohnung in München aufgegeben und ist mit ihrem Mann nach Burghausen gezogen. Da ist sie aufgewachsen und von dort wird sie nun weitermachen.

