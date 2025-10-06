Ein 43-Jähriger hat am Sonntagnachmittag am U-Bahnhof Rotkreuzplatz eine Frau mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei umfasste der Mann die 42-Jährige von hinten und versuchte, ihr die Klinge an den Hals zu halten. Der Frau gelang es, das Messer mit der Hand von sich fernzuhalten. Sie wurde dabei leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Umstehende Passanten konnten dem Mann das Messer abnehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.
Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, kannten sich der Mann und die Frau. Demnach soll es zwischen den beiden bereits vor dem Angriff in der U-Bahn Gesprächsversuche gegeben haben. Ein Paar sollen sie jedoch nicht gewesen sein. Der Hintergrund ist bislang unklar, die Ermittlungen dauern an. Der 43-Jährige wurde wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt und wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt.