Zum Hauptinhalt springen

Polizei in MünchenMann attackiert Frau mit Messer am U-Bahnhof Rotkreuzplatz

Der U-Bahnhof am Rotkreuzplatz: Passanten hielten den Angreifer fest, bis die Polizei eintraf.
Der U-Bahnhof am Rotkreuzplatz: Passanten hielten den Angreifer fest, bis die Polizei eintraf. (Foto: Robert Haas)

Am Rotkreuzplatz versucht ein 43-Jähriger, einer Bekannten ein Messer an den Hals zu halten – doch Passanten greifen ein und entwaffnen ihn.

Ein 43-Jähriger hat am Sonntagnachmittag am U-Bahnhof Rotkreuzplatz eine Frau mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei umfasste der Mann die 42-Jährige von hinten und versuchte, ihr die Klinge an den Hals zu halten. Der Frau gelang es, das Messer mit der Hand von sich fernzuhalten. Sie wurde dabei leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Umstehende Passanten konnten dem Mann das Messer abnehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, kannten sich der Mann und die Frau. Demnach soll es zwischen den beiden bereits vor dem Angriff in der U-Bahn Gesprächsversuche gegeben haben. Ein Paar sollen sie jedoch nicht gewesen sein. Der Hintergrund ist bislang unklar, die Ermittlungen dauern an. Der 43-Jährige wurde wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt und wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

© SZ/ams - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Bluttat in der Lerchenau
:Wer war der Mann, der mit Sprengstoff gegen seine Familie loszog?

Zwei Tote, zwei Verletzte, Explosionen in einem ruhigen Wohnviertel: Martin P. galt den Behörden als unbeschriebenes Blatt. Warum wollte er seine Eltern und seine Tochter töten – und warum drohte er mit einer Bombe auf dem Oktoberfest? Eine Spurensuche, die bis nach Brasilien führt.

SZ PlusVon Martin Bernstein, Christian Deussing und Viktoria Spinrad

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite