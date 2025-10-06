Ein 43-Jähriger hat am Sonntagnachmittag am U-Bahnhof Rotkreuzplatz eine Frau mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei umfasste der Mann die 42-Jährige von hinten und versuchte, ihr die Klinge an den Hals zu halten. Der Frau gelang es, das Messer mit der Hand von sich fernzuhalten. Sie wurde dabei leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Umstehende Passanten konnten dem Mann das Messer abnehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.