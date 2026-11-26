Die Gnadenfrist für die Galeria-Filiale am Rotkreuzplatz ist verlängert worden. Statt wie zunächst geplant Ende Januar werde der Mietvertrag mit der insolventen Warenhauskette erst am 30. April enden, teilte Peter Hugle von der OFB Projektentwicklung, der das Gebäude gehört, am Rande der Sitzung der Stadtgestaltungskommission mit.

Dort stellte die Immobilientochter der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ihre neuen Pläne für einen Umbau des Kaufhauskomplexes vor. Der Mietvertrag sei in Absprache mit dem Insolvenzverwalter von Galeria verlängert worden, erklärte Hugle. Dies ermögliche dem Warenhaus einen „geordneten Schlussverkauf“. Das 1981 eröffnete Gebäude am zentralen Knotenpunkt von Neuhausen hatte zum Bestand des insolventen Signa-Konzerns von René Benko gehört.

Aus dessen Insolvenzmasse kaufte es die Immobilientochter der Helaba 2024; der Preis soll damals knapp unter 80 Millionen Euro gelegen haben. Dass die neue Eigentümerin dort einen Umbau plant, stand schon seit Längerem fest. Ungewiss blieb derweil, ob dort weiterhin eine Galeria-Filiale beheimatet sein wird. Doch dann meldete die Warenhauskette Anfang Oktober Insolvenz an, mittlerweile zum vierten Mal.

Vor wenigen Wochen teilte der Konzern dann mit, dass der traditionsreiche Standort in Neuhausen nach mehr als 45 Jahren aufgegeben wird. Nun plant die OFB Projektentwicklung einen Neubau, der das Gesicht des Rotkreuzplatzes grundlegend verändern dürfte. Auch deshalb befasste sich die ehrenamtliche Stadtgestaltungskommission, die bei wichtigen Bauvorhaben Empfehlungen zu städtebaulichen und baukünstlerischen Fragen ausspricht, bereits im März erstmals mit dem Entwurf des Münchner Büros Ochs Schmidhuber Architekten.

Der Kaufhof am Rotkreuzplatz soll ausziehen. Foto: Robert Haas

Damals gab es aus dem Gremium vor allem Kritik an der Höhe des geplanten Neubaus, auch weil dadurch die Dominanz des benachbarten und 55 Meter hohen Schwesternwohnheims am Rotkreuzplatz gelitten hätte. Im neuen Entwurf ist das Gebäude nun auf eine Firsthöhe von 26 Meter gestutzt worden. Und auch sonst riefen die Pläne diesmal ein umfänglich positives Echo seitens der Stadtgestaltungskommission hervor. „Das Projekt hat sich sehr gut entwickelt“, lobte etwa die Landschaftsarchitektin Doris Grabner.

Prinzipiell sehen die Pläne einen weitgehenden Erhalt des Bestands in den Untergeschossen und im Erdgeschoss vor. Die beiden darüberliegenden Stockwerke sollen dagegen abgerissen und durch sechs neue Geschosse ersetzt werden, die einen großen, begrünten Innenhof umschließen. Indem man das Erdgeschoss um mehrere Meter zurückziehe und dort auf Arcaden mit eckigen Pilzstützen setze, erhalte der Rotkreuzplatz mehr Raum, erläuterte Architekt Florian Ochs. Ihm zufolge soll in dem Neubau auf eine Mischung aus Einzelhandel, Hotel, Wohnen und Büros gesetzt werden.

Die Fläche für den Einzelhandel halbiert sich

Der Anteil von Letzteren wurde dabei im Vergleich zum März-Entwurf reduziert – und vom unteren in den oberen Teil des Gebäudes verlegt. So soll nun circa ein Drittel der oberirdischen Bruttogeschossfläche von fast 25 000 Quadratmetern aus Büros bestehen, die in den Stockwerken vier bis sechs geplant sind. In den drei Geschossen darunter wird zum einen auf knapp 9000 Quadratmetern ein Hotel einziehen; zum anderen sind zur Pötschnerstraße hin auf 3800 Quadratmetern etwa 75 Mietwohnungen vorgesehen. Über einer zweistöckigen Tiefgarage gibt es im ersten Unter- sowie im Erdgeschoss Flächen für Geschäfte und Gastronomie.

Statt bisher 12 000 Quadratmetern halbiert sich die Fläche für den Einzelhandel auf 6000 Quadratmeter. Mit Blick auf diese Bereiche hatte Hugle im Sommer gesagt, dass es zahlreiche Interessenten gebe – Vollsortimenter und Discounter ebenso wie erweiterte Drogeriemärkte. Aktuell ist die Galeria-Filiale für viele Menschen in Neuhausen eine wichtige Einkaufsmöglichkeit. Bei einer Kundgebung vor einigen Monaten forderten daher Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker, Beschäftigte und Anwohnende den Erhalt des Kaufhauses am Rotkreuzplatz.

Zugleich sammelte eine Online-Petition für dieses Anliegen mehr als 4300 Unterschriften. Mittlerweile jedoch sind die Hoffnungen auf einen Galeria-Verbleib geplatzt – auch wenn das Kaufhaus seine Waren immerhin noch drei Monate länger als zunächst gedacht feilbieten wird. Direkt nach dem Auszug sollen dann die bauvorbereitenden Maßnahmen anlaufen, kündigt Hugle an. Die tatsächlichen Arbeiten sind für 2028 und 2029 geplant.

Mit einer Fertigstellung rechnet man nach derzeitigem Stand bis Anfang 2030. Einen genehmigten Bauvorbescheid für das Projekt hat die OFB Projektentwicklung eigenen Angaben zufolge bereits vorliegen. In einem nächsten Schritt werde man voraussichtlich im ersten Quartal 2027 die Baugenehmigungsplanung einreichen.