Wie sehr hohe Mieten im Geflecht der insolventen Signa-Gruppe manchen Standort belasten, zeigt sich an der Niederlassung am Münchner Rotkreuzplatz. Um dessen Rettung wird nun hart gerungen.

Von Sebastian Krass

Vier Filialen hat Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) noch in München. In der aktuellen Insolvenzphase des Konzerns ist das Galeria-Kaufhaus am Rotkreuzplatz am ehesten von einer Schließung bedroht - doch nun gibt es neue Hoffnung. Galeria und der vorläufige Insolvenzverwalter sollen mit dem Vermieter in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen neuen längerfristigen Mietvertrag sein. Das erfuhr die SZ aus informierten Kreisen. Demnach geht es um eine Verlängerung um zehn Jahre, und zwar zu einer niedrigeren Miete als bisher.