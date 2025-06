Der Münchner Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) baut eine neue Rettungswache in Trudering. Ein vorhandenes Gebäude Am Moosfeld 97 wird seit vergangenem Herbst saniert und erweitert, laut BRK sollen moderne Dienst- und Bereitschaftsräume sowie ein Schulungsbereich für Aus- und Fortbildungen entstehen, zudem eine Fahrzeuggarage. So will der BRK Notfallversorgung und Bevölkerungsschutz im Münchner Osten stärken. Der Bau soll Anfang 2026 fertig werden, 60 hauptamtliche Mitarbeiter sowie rund 80 Ehrenamtliche werden dort arbeiten.