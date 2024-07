Als Münchner hat man das Wirtshaus Am Rosengarten nicht wirklich auf dem Schirm. Das mag an seinem Ruf als angestaubtes Ausflugslokal liegen oder an seiner Lage am westlichen Rand des Westparks, wohin es einen im Alltag nur dann verschlägt, wenn man sich für einen langen Parkspaziergang Zeit nimmt. Was es auch ist, die neuen Wirtinnen Liliane Tschurtschenthaler und Susanna Mair wollen das ändern und dem Rosengarten zu neuem Ansehen verhelfen.

Dazu können die Schwägerinnen auf einige Erfahrung in der Gastronomie zurückgreifen. Seit vielen Jahren arbeiten sie im „Waldhaus Deininger Weiher“ und im „Waldhaus Zur Alten Tram“ in Straßlach-Dingharting zusammen, die Tschurtschenthalers Ehemann Markus betreibt und um deren Finanzbuchhaltung sich Mair kümmert. Zuvor hatte die Familie Tschurtschenthaler auch 13 Jahre lang die Trattoria „La Bruschetta“ in der Nymphenburger Straße geführt. Jetzt sind die Kolleginnen selbst zu Geschäftsführerinnen geworden und haben nach der Restauranteröffnung an Ostern im Juni auch den Biergarten am Rosengarten offiziell wiedereröffnet.

Detailansicht öffnen Susanna Mair (links) und Liliane Tschurtschenthaler haben das Lokal Am Rosengarten im Westpark übernommen. (Foto: Robert Haas)

Eigentlich hätte es schon am 1. März soweit sein sollen, doch die Sanierung dauerte länger als geplant. Von außen sieht das Lokal auch nach den Arbeiten unverändert aus. „Wir wollten den ursprünglichen Charakter beibehalten“, sagt Tschurtschenthaler über das Pavillongebäude, das 1983 zur Internationalen Gartenbauausstellung errichtet wurde. Erneuert wurden die Gerätschaften in der Küche, die Belüftungsanlagen, die Theke mit Zapfanlage und die Einrichtung.

Der Gastraum mit gut 200 Plätzen wirkt wie ein einziger großer Wintergarten. Sein Glasdach erinnert an ein Gewächshaus und lässt viel Licht ein, das von einem Gebälk aus hellem Naturholz aufgefangen wird. Die Bestuhlung auf der Terrasse und im Biergarten könnte man noch hochfahren, sagt Tschurtschenthaler. Deren Kapazität von 400 beziehungsweise 2500 Plätzen sei aktuell jeweils nur etwa zur Hälfte ausgelastet. Nicht etwa, weil es noch an Personal fehle, sondern an Gästen. „Trotz Neueröffnung konnten wir schon ein Stammpublikum aufbauen, aber natürlich sind wir nicht ganz zufrieden. Wie kann man das auch sein bei diesem Wetter“, seufzt die Wirtin.

Hinzu kommt, dass sich der Führungswechsel erst noch herumsprechen muss. Im Februar letzten Jahres hatte der vorherige Wirt das Lokal so plötzlich schließen müssen, dass nicht einmal mehr Hochzeitspaare ihre im Voraus bezahlte Feier dort abhalten konnten. „Aber ich sehe es als Chance und einmalige Möglichkeit. Sonst hätte ich es mir nicht angetan, dafür bin ich Unternehmensberaterin genug“, stellt die resolute Wirtin klar, die auch eine eigene kleine Unternehmensberatung führt.

Dank der beiden Event-Säle konnten Tschurtschenthaler und Mair die Zeit zwischen der Restauranteröffnung Ende März und der offiziellen Eröffnung des Biergartens durch Veranstaltungen überbrücken. In dieser Zeit hätten bereits 20 Hochzeiten im Rosengarten stattgefunden, auch die ersten Weihnachtsfeiern seien schon gebucht, sagt Tschurtschenthaler. Doch die Umbauarbeiten seien noch nicht ganz abgeschlossen. Im Biergarten werde aktuell die Erde aufbereitet, weil die Stadt München neue Bäume pflanzen wolle. Und auch die Pizzastation werde nicht vor Herbst fertig.

Die Speisekarte ist schon jetzt auch ohne frische Pizza abwechslungsreich. Im Biergarten gibt’s halbe Hendl vom Grill (12,90 Euro), Obatzden (9,90 Euro) oder Wurstsalat (9,50 Euro). Die Küche im Restaurant ist alpenländisch ausgerichtet, mit Allgäuer Käsespätzle (15,50 Euro), einem Südtrioler „Speckbrettl“ (16,90 Euro), Kalbsschnitzel in Brezen-Parmesan-Panade mit Kartoffel-Gurken-Salat (25,90 Euro), oder Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster (13,90 Euro), dessen Zubereitung – wie es sich gehört – 20 Minuten dauert. All das lässt sich mit Blick auf Rosenbeete und den Westsee und ohne jeglichen Verkehrslärm wunderbar genießen. Übrigens, wem der Spaziergang einmal quer durch den Westpark zu lange dauert, der kann auch über die Westendstraße bis vor die Wirtshaustür anfahren.