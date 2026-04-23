Ein besseres Ende seiner politischen Karriere hätte sich Thomas Niederbühl kaum wünschen können. 30 Jahre saß er für die Rosa Liste im Stadtrat. Jetzt verabschiedet er sich. Nicht weil es die Wähler so wollen, sondern weil er es für sich so entschieden hat. Niederbühl war bei der Kommunalwahl Anfang März nicht noch einmal angetreten. Statt seiner stand diesmal Bernd Müller auf Listenplatz 1 der Rosa Liste, der 58-Jährige löst Niederbühl nun als Stadtrat ab. „Bernd wird das gut machen“, sagt Niederbühl, da sei er sich sicher. Er finde es super, dass die Rosa Liste durch Müller weiterhin vertreten sei. Er selbst möchte keiner dieser alten Herren sein, die dächten, ohne sie gehe es nicht.
Abschied aus dem Münchner Stadtrat„Noch nie war der Gegenwind so stark in den vergangenen 30 Jahren“
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Drei Jahrzehnte Rosa Liste: Thomas Niederbühl war der erste Vertreter einer schwul-lesbischen Initiative in einem deutschen Stadtrat. Er hat viel erreicht, nie seinen Humor verloren und nur eine herbe Enttäuschung in seinem Leben wegstecken müssen.
Von Sabine Buchwald
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