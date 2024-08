Im Vergleich zu anderen europäischen Städten ist München nicht übermäßig mit Dachterrassen gesegnet. Man schaue bloß auf Istanbul mit seinen unzähligen bewirteten Flachdächern, oder auf die schicken Aperitivo-Bars über Mailand. Doch in den vergangenen zwei Jahren hat München aufgeholt. Neueröffnungen wie der Kulturdachgarten auf dem Gasteig, die Frau im Mond Bar im Deutschen Museum oder das Mural Farmhouse Rooftop in Obersendling sorgen – im wörtlichen wie kulinarischen Sinn – für neue Perspektiven. Auch in diesem Sommer sind einige neue Dachterrassen dazugekommen. Für manche von ihnen darf man sich ruhig aus den In-Vierteln der Stadt hinauswagen.

Marriott City West in Laim

Detailansicht öffnen Auf der Dachterrasse des Marriott City in der Landsberger Straße bekommt man die Getränke im Liegestuhl serviert. (Foto: Robert Haas)

Das neue Hotel Marriott City West in der Landsberger Straße ist noch kein Jahr alt. Damit ist es die erste Saison für seine über 400 Quadratmeter große Dachterrasse im sechsten Stock. Hier treffen Biergarten und Bar aufeinander: einerseits Biertischgarnituren mit weiß-blauen Tischdecken vor einer Almhütte, andererseits Palmen und Liegestühle. Das Hotel profitiert besonders von seiner Lage im Westen der Stadt, denn so kann man vom Liegestuhl aus bequem der Sonne dabei zusehen, wie sie über dem Olympiapark untergeht.

Neben Bier, Wein und Spritz stehen auch Cocktails auf der Getränkekarte, darunter Eigenkreationen wie der „Bitter Me Slowly“ (18 Euro) mit Campari, Kirschblütensirup und frischer Grapefruit, alkoholfreie Varianten wie der „Basil Mule“ (12,50 Euro) mit alkoholfreiem Gin, Ginger Beer, Zitrone und Basilikum, oder „Frozen Cocktails“ wie der „Munich Mama“ (15 Euro) mit Rum, Ananas, Kokos- und Kaffeelikör. Dazu kann man sich bayerische Snacks von der Almhütte holen, zum Beispiel eine Ochsenfetzensemmel (12 Euro) oder das Brotzeitbrett mit Wurst, Käse, Obatzdem, Griebenschmalz und Radi (18 Euro).

Wenn der Sommerbetrieb nach dem Oktoberfest endet, soll mit zwei zusätzlichen Hütten die gesamte Dachterrasse genutzt werden, sagt Marketingdirektor Tobias Euringer. Für externe Gäste werde es dann am Wochenende Punsch und Süßspeisen geben. Aktuell ist die Dachterrasse auch unter der Woche für alle zugänglich, allerdings nur bei schönem Wetter. Ob sie geöffnet ist, wird täglich um die Mittagszeit über Instagram kommuniziert (Marriott Hotel City West, Landsberger Straße 156, Dienstag bis Samstag 16 bis 22 Uhr, Telefon 089/9307930).

Sola in der Archäologischen Staatssammlung

Detailansicht öffnen Im Sola kann man im Sommer einen Barabend auf der Dachterrasse genießen, im Winter wird es an gleicher Stelle Buden und Eistockbahn geben. (Foto: Robert Haas)

Die Betreiber des Cafés Sola in der Archäologischen Staatssammlung am Englischen Garten haben bereits Erfahrung mit Museumsgastronomie. Sie sind nämlich auch verantwortlich für die Frau im Mond Bar im Deutschen Museum, die sie vor zwei Jahren übernommen haben. Die Dachterrasse des Sola eröffnete in diesem Frühjahr nach acht Jahren Umbau. Sie liegt vergleichsweise tief, bietet aber trotzdem eine charmante Aussicht auf das Bayerische Nationalmuseum und gegenüber auf das Grün des Parks.

Derzeit ist die Karte des Sola noch klein. Ein paar warme Tagesgerichte, dazu Belegtes, Salate und Kuchen. Schon bald soll aber das Speisenangebot erweitert werden. Die Außenbar auf der Dachterrasse versorgt außerdem mit Kaffee, Longdrinks und Spritz wie dem „Sola Spritz“ (10,50 Euro) aus Wermut und Granatapfel. Bis in den Herbst wird man hier Sonne tanken können, ehe die Dachterrasse für den Winter mit Buden und Eisstockbahn ausgestattet wird (Sola, Lerchenfeldstraße 2, Dienstag bis Sonntag 12 bis 21 Uhr, Telefon 089/588054575).

Ruby Lilly im Bahnhofsviertel

Detailansicht öffnen Von der Dachterrrasse des Ruby Lilly Hotels in der Dachauer Straße lässt sich bei gutem Wetter weit blicken. (Foto: Robert Haas)

Eigentlich sollten die zwei Dachterrassen der Schwesternhotels Ruby Rosi und Ruby Lilly schon zum Sommeranfang vorigen Jahres fertig werden. Doch der Umbau verzögerte sich, sodass nun ihre erste volle Sommersaison angelaufen ist. Beide Dachterrassen sind klein und bieten nur Selbstbedienung von der zugehörigen Bar an. Auf der Dachterrasse des Ruby Rosi am Hauptbahnhof ist man regelrecht von Betonwänden eingekesselt, dagegen lohnt sich der Ausblick über die Dächer des Bahnhofviertels von der Terrasse des benachbarten Ruby Lilly aus. An den wenigen Bistrotischen hat man absolute Ruhe, kein Kellner, keine Musik, oft nicht einmal andere Gäste – ideal für eine ungestörte Kaffeepause.

Die Bar im Erdgeschoss bietet neben Kaffee und hauseigenen Teemischungen auch Cocktails, Wein und Bier. Von 16 Uhr an gibt es außerdem Snacks wie Pizza und Antipasti (Ruby Lilly, Dachauer Straße 37, von Ostern bis Oktober täglich von 8 bis 22 Uhr, Telefon 089/954570820).

Grefis in Gräfelfing

Detailansicht öffnen Auf der Dachterrasse des Grefis gibt es auch einen Pool, von dem aus man den Sonnenuntergang beobachten kann. (Foto: Robert Haas)

Streng genommen gibt es das Hotel Grefis im Industriegebiet Gräfelfing schon seit zwei Jahren. Doch in diesem Sommer wird seine Dachterrasse erstmals für öffentliche Events genutzt. Das „Rooftop Frühstück“ (à la carte) findet zum Beispiel bei schönem Wetter jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr statt. Beim „Rooftop Disco Lunch“ (35 Euro pro Person) gibt es jeden dritten Sonntag im Monat ein Mittagsbuffet zu Live-Beats vom DJ. Und beim „Rooftop Afterwork“ (Eintritt kostenlos) kann man immer donnerstags den Feierabend ausklingen lassen. Erfrischendes Extra: Bei allen Events ist die Pool-Nutzung inklusive (Grefis, Lohenstraße 5 Gräfelfing, bei schönem Wetter bis Mitte Oktober täglich ab 14.30 Uhr, Telefon 089/55895380, Zutritt ab 18 Jahren).