Bernhard Paul macht die Rolle rückwärts. Der Direktor des Circus Roncalli erklärt sich zu seiner Wutrede am Premierenabend am Samstag: "Wir entschuldigen uns bei der Stadt München und allen Beteiligten für eventuelle Missverständnisse, die durch die ungenaue Äußerung entstanden sein könnten."

Als der Gründer des Kölner Show-Unternehmens am Samstag das Premierenpublikum im Werksviertel begrüßte ("Do samma wieder!"), attackierte er die Stadt München wegen mangelnder Kulturförderung der Zirkuskünste. Und er beschwerte sich über die Mietkosten für den Zeltplatz auf dem Baugelände für das geplante Konzerthaus des Freistaates: "Es ist der teuerste Platz, den wir jemals hatten. 70 000 Euro für vier Wochen. Wir dachten erst, sie wollen uns den Platz verkaufen." Das Publikum buhte daraufhin die Stadt aus.

Jetzt hat das Circus-Büro eine "wichtige Klarstellung zu den kürzlich getätigten Äußerungen" verschickt: Die Stadt München trage "in dieser Angelegenheit keinerlei Verbindung oder Verantwortung". Richtig ist, dass der Grundstückseigentümer, die OTEC GmbH, die Fläche der ImBy, einer Immobiliengesellschaft des Freistaats Bayern, in Erbpacht überlassen hat. Die ImBy wiederum hat Teile des Grundstücks an die OTEC zurückübertragen, damit diese sie für Zwischennutzungen wie den Circus vergeben kann.

Damit bezahlt Roncalli also die 70 000 Euro an die OTEC - angelehnt an die Konditionen des Erbpachtvertrags (600 000 Euro im Jahr) und die Gebühren für das Herrichten des Geländes. München kassiert dabei nicht ab. "Um präzise zu sein", schreibt das Roncalli-Büro weiter, "war die Stadt München äußerst kooperativ und unterstützend bei der Platzabnahme für den Circus." Auch den Gastgebern dankt man für das Ermöglichen des vierwöchigen Gastspiels - außerdem habe die OTEC "unentgeltlich einen weiteren Platz für die Unterbringung des Personals zur Verfügung gestellt".

Eine Erklärung für die erzürnte Ansprache Pauls liefert seine Pressestelle auch mit: "Die Äußerung (...) war eine emotionale Reaktion auf die sehr lange und aufwändige Platzsuche am Standort München und den generell steigenden Ausgaben, die einen kostendeckenden Circusbetrieb immer schwieriger machen." Und Paul selbst ergänzt: "In vielen Städten wird bei der Festlegung unserer Miete zwischen Kultur und anderen Gewerben unterschieden. Das hilft uns als unsubventioniertem Kulturbetrieb sehr, ist aber leider noch nicht an allen Standorten gegeben."