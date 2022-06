Von Kurt Kister

Wenn Sie in der Borstei wohnen oder gern im Olympiapark spazieren gehen, steht Ihnen am Sonntag Großes bevor. Die Rolling Stones, eigentlich auch fast eine Münchner Band, spielen im Olympiastadion (SZ Plus) und die Schwabinger (m/w/d) sowie die lebenden Anwohner des Westfriedhofs wissen, dass man Konzerte, die im Stadion stattfinden, in der Nachbarschaft für lau verfolgen kann. Man sieht dann zwar nix, aber man hört Mick, Bruce oder Rod, wer halt grad da ist, singen und die Bands lärmen. Zwar finden das keineswegs alle Nachbarn gut, weil die Großstadt ohnehin schon sehr laut ist. Aber trotzdem gehören die Menschen auf dem Olympiaberg bei so einem Konzert genauso zu München wie Keith Richards zu den Stones.

Wer sich für die Stones interessiert, weiß auch, dass zwei ihrer LPs in Giorgio Moroders Musicland Studios im Arabella-Haus entstanden sind: It's only Rock'n Roll 1974 und Black and Blue 1976. München war ein paar Jahre lang ein wirklicher Hotspot der Rockmusik und vieler ihrer Protagonisten. Ja, ja, das ist schon länger her, aber es ist eben auch ein Teil der Geschichte dieser Stadt, die gleichzeitig großartig und weltoffen, aber auch provinziell und kleingeistig sein kann.

Die Tage habe ich mal dran gedacht, wer alles so im Münchner Himmel außer dem berühmten Dienstmannsengel Aloisius ist. Man könnte ein tolles Crossover-Festival veranstalten: Freddie Mercury mit seiner jenseitigen Queen-Band, Sergiu Celibidache mit den seligen Philharmonikern und Liesl Karlstadt nebst Karl Valentin. In der Loge säße als Schirmherr König Ludwig, natürlich der Zweite, und Hans-Jochen Vogel hätte den Kartenverkauf organisiert.

Ich wünsche Ihnen schöne Pfingsten und vielleicht ein starkes Stones-Konzert (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Zwei Frauen, ein Ziel Verena Dietl und Katrin Habenschaden laufen sich warm, um bei der nächsten Wahl Oberbürgermeister Dieter Reiter zu beerben. Doch der will womöglich das Feld gar nicht räumen.

Fast wie vor der Pandemie Die Münchner Hotels sind froh darüber, dass die Buchungen unerwartet stark ansteigen. Aber nicht alle sind mit einem blauen Auge davongekommen (SZ Plus).

Der rote Gourmettempel wird ganz grün Bei der großen Gala zum 50-jährigen Bestehen des Tantris gibt es ein rein vegetarisches Menü. Das überzeugt nach anfänglicher Skepsis auch verwöhnte Gäste.

Rettung für Green City Der französische Ökostrom-Erzeuger Qair Group übernimmt das insolvente Unternehmen aus München. Die meisten Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.

Zoll findet 1,5 Kilo Crystal Meth am Münchner Flughafen Die Fracht kam aus Laos und enthielt jede Menge an Drogen - geschickt versteckt.

75-Jähriger soll Kinder missbraucht haben Über einen Hinweis kommt die Polizei dem mutmaßlichen Täter auf die Spur. Er soll Kindern regelmäßig Nachhilfeunterricht gegeben haben.

