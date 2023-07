Aggressive Stimmung beim "Rolling Loud"-Festival, Christian Thielemann bei Klassik am Odeonsplatz, Dackel, die um die Wette rennen, und mehr.

"Rolling Loud"-Festival: "Ganz ehrlich, Kinder, ich glaube, wir haben so einen Riesenspaß bisher" Wie war es denn nun bei der ersten deutschen Ausgabe des größten Hip-Hop-Festivals der Welt? Liegt wohl im Auge des Betrachters und ob es schon einen Stein abbekommen hat. Eine Bestandsaufnahme aus Riem. (SZ Plus)

Veranstaltungen in Riem: Ende für Großkonzerte auf dem Münchner Messegelände? (SZ Plus)

Klassik am Odeonsplatz: Überirdisch schön Christian Thielemann schafft mit dem BR-Symphonieorchester auf dem Münchner Odeonsplatz ein Wunder der Konzentration. (SZ Plus)

Renn, Gustl, renn! Beim ersten Münchner Dackel-Race treten 54 Hunde zum 40-Meter-Sprint an. Manche Teilnehmer gehen es trotz kläffender Kulisse aber ganz gelassen an - oder machen nach ein paar Schritten gleich wieder kehrt. (SZ Plus)

"Die Katze ist aus dem Sack. Endlich" Bei einem "Soft Opening" bekommen die Münchner einen Einblick in das neue Kulturzentrum Fat Cat. Dabei spielen die Macher mit der Unfertigkeit ihres Projekts im Gasteig. (SZ Plus)

18-Jähriger stirbt nach Unfall an Tramstation Ein 21-jähriger Mann flieht vor einer Polizeikontrolle und kracht mit seinem Wagen in die Haltestelle. Drei Jugendliche, die dort stehen, werden verletzt - einer von ihnen tödlich.

Segelschüler rammt Bootssteg - wer zahlt? Ein Münchner will den Sportküstenschifferschein erwerben und bucht einen Kurs in Kroatien. Wer muss für den Schaden aufkommen? Der Schüler nicht, urteilt das Amtsgericht.

Das bange Warten auf einen Kitaplatz Ein Großteil der Betreuungsplätze ab Herbst ist bereits vergeben, in einigen Stadtteilen kommt es offenkundig zu Engpässen. Ein Problem: Es wird immer schwieriger, neues Personal zu finden. (SZ Plus)

Nahverkehr: Trams im Münchner Norden monatelang außer Betrieb

Unterföhring: Isarbrücke nach Brand bis Montag gesperrt

