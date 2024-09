Zum Beispiel „Boogie Wonderland“, von Earth, Wind & Fire. Was für ein unsterblicher Song! Mehr Groove geht ja gar nicht. Wer da nicht wippt, hüpft und mitgeht, ist aus Holz, Stein oder anderweitig hartleibig. Ein Stück Musik, wie gemacht für die Roller-Disco: schnelles Grundtempo, hoher Takt, schließlich ist man auf Rollen ja schon um einiges flotter und wendiger unterwegs als zu Fuß. Gut möglich, dass der Gute-Laune-Knaller aus den späten Siebzigerjahren demnächst mal in der Roller-Arena zu hören ist. Ja, richtig gelesen: Roller-Arena.

Von Freitag an wartet in der Trainingshalle des bisherigen Olympia-Eissportzentrums ein neues altes Freizeitvergnügen: Jeden Freitag und Samstag wird dort nun Rollschuh und Inlineskate gelaufen. Während die Nachmittagsstunden von 15 bis 18 Uhr vor allem den Jüngeren und den Familien vorbehalten sind, verwandelt sich die Trainingshalle am Abend von 19 bis 22 Uhr in eine kultige Roller-Disco inklusive Musik und Lightshow samt Discokugel. Der Eintritt kostet nachmittags sechs Euro, abends acht Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Zutritt. Die Tickets sind an der Tageskasse sowie online erhältlich. Eine Boogie-Wonderland-Garantie gibt es natürlich nicht, vielleicht wird auch einfach Pop, Rock oder House gespielt. Hauptsache, es lässt sich dazu gut rollen.

Eine herrlich knallbunte Epoche waren diese späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahre. Und wie so viele Trends aus dieser Zeit erlebt jetzt auch die Roller-Disco so etwas wie ein Revival, in München zum Beispiel Mitte des Jahres einige Mal schon im Rock-Club Backstage und nun eben auch im Olympiapark, zumindest bis zum Jahresende. „Die Roller-Arena ist eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung der Halle, bis sie sich im nächsten Jahr zu einer Actionsport-Area verwandelt“, sagt Olympiapark-Chefin Marion Schöne, „Einbauten sind kaum nötig und die Infrastruktur ist noch aus der Eislaufzeit vorhanden. Wir sind gespannt, wie die Arena angenommen wird.“

Von den Kufen auf die Rollen also. Die abgetaute ehemalige Eisfläche der Trainingshalle ist bestens für Roll- und Inlineskating geeignet und bietet auf rund 1800 Quadratmetern Fläche ausreichend Platz für den Spaß auf zwei Mal vier Rollen. Wie lange es danach die Actionsport-Area geben wird, ist noch offen: Über die weitere Zukunft des Standorts Olympia-Eissportzentrum wird noch zu entscheiden sein.

Bis Jahresende also: Rollschuhlauf. Das wirft ein paar Fragen auf: mit Helm? Schoner für Knie, Ellbogen und Handgelenke? Oder einfach drauflos? Kommt natürlich darauf an, wie sicher man sich fühlt, wie oft man im Winter die Schlittschuhe schnürt – oder wie schmerzfrei man ist. Und: Rollen die alten Dinger überhaupt noch, die da seit einer halben Ewigkeit im Keller vor sich hin müffeln? Einen Rollschuh-Verleih gibt es im Olympiapark zwar schon, allerdings nur mit einem recht begrenzten Angebot. Wer also noch eigene Rollschuhe oder Inlineskates hat: abstauben, gängig machen, mitbringen und losrollen.