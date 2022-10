Kommentar von René Hofmann

Niemand kann sagen, dass das Problem unerwartet aufgetaucht sei. Vier Jahre wäre Zeit gewesen, es abzuwenden. Nun aber gibt es ein unwürdiges Spektakel. Am 21. Mai 2023 soll Roger Waters in der Münchner Olympiahalle auftreten. Der Pink Floyd-Mitbegründer identifiziert sich mit der zumindest in Teilen antisemitischen Boykott-Bewegung BDS, die sich gegen Israel wendet und welche die Stadt in einem Grundsatzbeschluss geächtet hat.