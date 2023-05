Kommentar von René Hofmann

Roger Waters hat am Sonntag ein Zeichen gesetzt. Wenige Stunden vor seinem Konzert in der Münchner Olympiahalle veröffentlichte er ein Video, das ihn zusammen mit seiner Frau auf der Umrandung der Gräber von Sophie und Hans Scholl und Christoph Probst sitzend zeigt. Zudem veröffentlichte er eine Nachricht, in der er den Widerstand der Mitglieder der Gruppe "Weiße Rose" gegen die Nationalsozialisten mit dem Widerstand der Palästinenser gegen den Staat Israel in Verbindung brachte. Beide - die millionenfach systematisch mordenden Nazis wie den Nationalstaat und Zufluchtsort des jüdischen Volkes - bezeichnete er als "tyrannisch rassistisches Regime". Eine abwegige, ungeheuerliche Gleichsetzung, die zeigt, wie weit der 79-Jährige sich verirrt hat. Eine solche Botschaft zu einem solchen Zeitpunkt auf solche Weise in die Welt zu schicken, ist ein wohlüberlegter Affront.