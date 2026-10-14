Was ist nicht schon alles um sie herum passiert. Womöglich stand die Linde schon, als 1648 auf den Feldern um Nederling die letzte große Schlacht des Dreißigjährigen Krieges gekämpft wurde. Sicher ist, sie wuchs immer weiter, als der Spanische Erbfolgekrieg tobte, Napoleon in Bayern einmarschierte und der Zweite Weltkrieg Verwüstung brachte.

Auch am Mittwoch ist einiges los bei dem Baum nahe dem Westfriedhof. Stadtpolitiker umringen die Röthlinde, die nach dem Gerner Landschaftsmaler Philipp Röth benannt ist und als der älteste Baum der Stadt gilt. 450 Jahre alt könnte die Winterlinde sein, schätzt die Stadt.

Münchens Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs ist gekommen, Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer und der stellvertretende Umweltreferent Boris Schwartz. Auch der Dresdner Forstwissenschaftler Andreas Roloff ist extra angereist, eine von dem 71-Jährigen gegründete Initiative kürt derzeit 100 „Nationalerbe-Bäume“ in Deutschland. Diese Uralt-Lebewesen sollen fortan besonders gut gepflegt werden.

Die Wolfgangseiche bei Thalmassing, die Tassilolinde in Wessobrunn oder die Tausendjährige Eiche in Oberfranken haben die Auszeichnung bereits erhalten. Die Röthlinde ist nun als einziger Baum Münchens aufgenommen worden. Das Alter ist ihr anzumerken: Dicke Stahlseile verhindern, dass Äste abbrechen. Wie alt die Röthlinde wirklich ist, wird erst nach ihrem Tod bekannt werden. Bis dahin ist es aber, wie es aussieht, noch eine ganze Weile hin.