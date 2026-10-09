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Rodeo-Festival in MünchenTanz der Tiere

Lesezeit: 2 Min.

„Making Of An Animal“ ist die einzige Uraufführung innerhalb des diesjährigen Rodeo-Festivals in München.
„Making Of An Animal“ ist die einzige Uraufführung innerhalb des diesjährigen Rodeo-Festivals in München.
Foto: Gabriela Neeb

Die Grenze zwischen Lob und Herablassung ist dünn: „Making Of An Animal“ ist eine charmante Performance über den Umgang mit Menschen und Tieren. Die Uraufführung ist Teil des Rodeo-Festivals.

Kritik von Sabine Leucht

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Es beginnt wie eine Verkaufs-Show. Doch was wird da eigentlich angepriesen? Mit telegen abgefälschtem Lächeln nehmen Quindell Orton, Cola Ho und Amie Jammeh die Bühne des HochX ein und präsentieren: einen flachen weißen Bauch, „für filigrane Arbeiten geeignete“ Hände oder ein „herrlich pigmentiertes“ Gesicht. Die Kaufanreize, die die drei setzen, sind vielfältig. Nützlichkeitsargumente stehen neben Geiz-ist-geil-Schnäppchen und sexistischen oder rassistischen Attributen wie „gelblicher Teint“, „gebärfähiges Alter“ oder Gehorsam. Ja, sind wir denn auf dem Vieh-, Fleisch- oder Sklavenmarkt?

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Halbschwester Maria eine berühmte Schauspielerin, Großonkel Wilhelm ein legendärer Dirigent – wie findet man in dieser Künstler-Familie den eigenen Weg? Paul Marianne Furtwängler, 26, non-binär, geht ihn entschlossen.

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