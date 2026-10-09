Die Grenze zwischen Lob und Herablassung ist dünn: „Making Of An Animal“ ist eine charmante Performance über den Umgang mit Menschen und Tieren. Die Uraufführung ist Teil des Rodeo-Festivals.

Es beginnt wie eine Verkaufs-Show. Doch was wird da eigentlich angepriesen? Mit telegen abgefälschtem Lächeln nehmen Quindell Orton, Cola Ho und Amie Jammeh die Bühne des HochX ein und präsentieren: einen flachen weißen Bauch, „für filigrane Arbeiten geeignete“ Hände oder ein „herrlich pigmentiertes“ Gesicht. Die Kaufanreize, die die drei setzen, sind vielfältig. Nützlichkeitsargumente stehen neben Geiz-ist-geil-Schnäppchen und sexistischen oder rassistischen Attributen wie „gelblicher Teint“, „gebärfähiges Alter“ oder Gehorsam. Ja, sind wir denn auf dem Vieh-, Fleisch- oder Sklavenmarkt?