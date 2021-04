Von Michael Zirnstein

Es ist Musik drin in dieser Yoga-Stunde. Dabei ertönt noch nicht mal ein "Om". Das wichtigste Mantra sei eh "Fuck it", also pfeif drauf, wird der Lehrer gleich rufen. In der Online-Klasse am Samstagmorgen zitiert er oft die Pop-Welt. "Shake it out", feuert er die 40 Schüler in ihren Wohnzimmern an. Sie sollen wild mit Armen, Beinen, Kopf und Po schütteln, "alles loslassen, so wie Taylor Swift singt, vielleicht heißt es auch shake it off, wer's weiß, schreibt's bitte in den Chat ..."