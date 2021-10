Robbie Williams kommt im August 2022 nach München - zu seinem einzigen Deutschlandkonzert. Der britische Popstars freut sich schon und schreckt in einer Botschaft an seine Fans vor Superlativen nicht zurück.

Robbie Williams wird im kommenden Jahr ein Konzert in München geben - und zwar sein einziges in Deutschland. Das hat sein Konzertveranstalter, die Leutgeb Entertainment Group, am Montagabend bekanntgegeben. Das Konzert soll am 27. August 2022 unter dem Motto "One Show & One Night Only" in der Messe stattfinden.

Auf seinem Twitter-Account teilte der Popstar seine Vorfreude: "Deutschland: Ich freue mich, dass ich nächstes Jahr am 27. August eine große Show in München veranstalten werde. Das wollt ihr nicht verpassen - es wird episch. Ich kann es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen", schrieb der ehemalige Take-That-Sänger an seine Fans gerichtet.

Zuvor hatte der Sänger den Wunsch geäußert, gemeinsam mit der deutschen Schlagersängerin Helene Fischer aufzutreten. Diese ist eine Woche vor Williams ebenfalls für ihr einziges Deutschland-Konzert in München. "Es würde mich freuen, wenn Helene nach ihrer Show in der Woche darauf bei meinem Konzert vorbeischaut", sagte er der Bild-Zeitung. "Vielleicht können wir ein Duett performen. Erfahrung hätten wir ja schon", so Williams. Die beiden hatten bereits 2019 ein Weihnachtsduett veröffentlicht und standen seither auch schon gemeinsam auf der Bühne.