Es ist aus mehreren Gründen schade, dass das Blitz im Sommer zumacht. Zum einen verliert München damit einen seiner wenigen Clubs, die auch in Berlin, Amsterdam und den anderen Techno -Hauptstädten dieser Welt Beachtung finden. Zum anderen fallen Veranstaltungsreihen weg oder müssen sich ein neues Zuhause suchen – so wie das 2012 von Tobias Staab ins Leben gerufene Münchner Musikfestival „Ritournelle“, das seine Wurzeln ursprünglich in den Kammerspielen hat, aber seit 2021 abgesehen von 2022 immer im Blitz stattgefunden hat. Die diesjährige Ausgabe wird die letzte auf der Museumsinsel sein.

Ritournelle zeichnet sich vor allem durch seine grenzgängerische Grundhaltung aus: Auf dem mehrtägigen Festival ging und geht es stets darum, die musikalischen Grenzen der Clubkultur auszuloten, zu überdenken und tanzenderweise neu zu ziehen. Erst recht das westlich geprägte Ohr erlebt bei der Veranstaltungsreihe gerne mal eine Überraschung, die über den bisherigen Horizont hinausreicht.

Zum Abschied, den die Ritournelle-Reihe zumindest vom Blitz in diesem Jahr nehmen muss, trifft das Festival im Rahmen des Contemporary Art Festivals „Various Others“ auf die Musikreihe „Tune“ unter Regie vom Haus der Kunst. Den Höhepunkt bildet in diesem Jahr am Samstag die Abschlussparty „Ritournelle X Tune“ auf der Museumsinsel, bei der eine Vielzahl experimenteller Künstler am DJ-Pult stehen wird.

Der Brite Blawan etwa, der einen mit seinen düster-dumpfen Klängen fast umhaut und gleichzeitig zu Höchstleistungen auf der Tanzfläche animiert. MJK ist wieder da, jener 23-Jährige aus Krefeld, bei dessen Tracks man am liebsten direkt vom Schreibtischstuhl aus loshüpfen würde. Oder Authentically Plastic, die vielseitig begabte ugandische Künstlerin, die in München zunächst eine audiovisuelle Performance im Haus der Kunst darbieten wird, bevor sie sich am Samstag als DJ austobt. Eröffnet wird die Nacht außerdem von der Band Carl Gari (Jonas Yam3r & Till Funke), die zusammen mit der palästinensischen Sängerin Lynne Azzam bislang unveröffentlichte Songs spielen werden. Selbstverständlich bekommen im Blitz auch lokale Künstlerinnen und Künstler eine Bühne: Auf dem Secret Floor wird die bildende Künstlerin Anna Lekavski spielen, die als „Sarmabot“ den Münchner Underground entscheidend mitgeprägt hat

Reggae, Dub, Breakbeat, Techno und vieles mehr – bei Ritournelle verschwimmen traditionell Genregrenzen. Das kann musikalische Gewissheiten schon mal über den Haufen werfen, eröffnet aber gleichzeitig auch Räume für Neues. Und nur, wo etwas Neues entstehen kann, kann sich Etabliertes weiterentwickeln. Mit dem Blitz hatte Ritournelle bislang einen Platz, wo genau das möglich war. Nun muss sich die Reihe ein neues Zuhause suchen – vorher aber steht die letzte Ausgabe dieses ganz besonderen Festivals auf der Museumsinsel an.

Ritournelle X Tune (Various Others Closing Party), 16. Mai, 22 Uhr, Blitz Club