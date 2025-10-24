Der orange Container, aus dem elf Jahre lang im Sperrengeschoss am Marienplatz Backwaren verkauft wurden, ist weg. Nun steht dort eine richtige Bäckerei-Filiale: mit zwei großen, fast ovalen Fenstern, umrahmt von den blauen Fliesen, die an der U- und S-Bahnhaltestelle üblich sind. In der Auslage liegen Croissants, Brezn, Semmeln, Sandwiches und süße Teilchen, dahinter, im Regal, verschiedene Brotspezialitäten. Hell wirkt das Ganze, moderner und appetitlicher. Die Bäckerei Rischart, ein Traditionsbetrieb, ist zunehmend mehr im Münchner Untergrund zu finden.
Versorgung und MobilitätWie sich das Angebot im Münchner Untergrund verändert
Lesezeit: 4 Min.
Kioske verschwinden aus den Bahnhöfen, dafür eröffnen immer mehr gastronomische Angebote. Warum die Traditionsbäckerei Rischart so aktiv im Sperrengeschoss ist.
Von Astrid Becker
Vegane Fleischersatzprodukte in München:Der Kampf um die Wurst
Vegane Produkte nach Fleischwaren zu benennen, wird womöglich bald verboten. Viele Metzger halten das für richtig, es geht ihnen um die Ehre. Und doch verkaufen sie vegane Waren. Wie passt das zusammen?
Lesen Sie mehr zum Thema