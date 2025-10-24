Der orange Container, aus dem elf Jahre lang im Sperrengeschoss am Marienplatz Backwaren verkauft wurden, ist weg. Nun steht dort eine richtige Bäckerei-Filiale: mit zwei großen, fast ovalen Fenstern, umrahmt von den blauen Fliesen, die an der U- und S-Bahnhaltestelle üblich sind. In der Auslage liegen Croissants, Brezn, Semmeln, Sandwiches und süße Teilchen, dahinter, im Regal, verschiedene Brotspezialitäten. Hell wirkt das Ganze, moderner und appetitlicher. Die Bäckerei Rischart, ein Traditionsbetrieb, ist zunehmend mehr im Münchner Untergrund zu finden.