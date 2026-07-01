Manche Autofahrer scheinen der Hupe eine Art magische Wirkung zuzuschreiben, die den Verkehrsfluss auf wundersame Weise wieder in Gang setzt. Zumindest bekommt man an diesem Mittwoch an der Garmischer Straße diesen Eindruck, vielleicht ist es aber auch nur der Frust über den Stau, den diese Automobilisten abbauen wollen. Vom 1. Juli bis zum 2. August ist der Luise-Kiesselbach-Tunnel am Mittleren Ring in Richtung Norden gesperrt. Die Stadt muss die Unterführung dringend sanieren, da sie vor zwei Jahren beim Brand eines Lastwagens stark beschädigt und nur provisorisch wieder instandgesetzt wurde.

Etwa 100 000 Fahrzeuge pro Richtung fahren tagtäglich auf dieser Strecke. Jetzt soll sich der Verkehr einen guten Monat lang auf andere Straßen verteilen. Die Garmischer Straße ist eine der Ersatzstrecken, sie liegt über dem Tunnel und ist seit dessen Bau eigentlich eine verhältnismäßig ruhige Zufahrtsstraße zu den anliegenden Wohnvierteln geworden. Jetzt, gegen 8 Uhr im morgendlichen Berufsverkehr, kommen nur die Radfahrer zügig voran.

Auch auf der Fürstenrieder Straße geht es nur zäh vorwärts. Zehn Minuten Zeitverlust meldet die Stauanzeige im Netz. Immerhin hat die Stadt Richtung Norden wieder zwei Fahrspuren zwischen der Autobahn A95 und der A96 geöffnet. In der Boschetsrieder Straße ist eine baustellenbedingte Einbahnregelung während der Tunnelsperrung aufgehoben, auch in der Wolfratshauser Straße ist eine Baustelle eigens zurückgebaut worden und wieder ein Zweirichtungsverkehr möglich, wie das Mobilitätsreferat mitteilt.

Um den Verkehrsfluss zu optimieren, hat die Stadt zudem mehrere Ampelschaltungen angepasst. Allzu viel scheint das nicht zu bringen am ersten Tag der Sperre. Am Ring staut es sich weit zurück, auch Straßen wie die Plinganser Straße sind voll, 13 Minuten verliert man hier laut Stauanzeige.

Für die CSU ist die Sperrung des Luise-Kiesselbach-Tunnels eine „Vollkatastrophe“. So drückt es Stadträtin Veronika Mirlach aus. Die CSU hat am Mittwoch im Stadtrat eine aktuelle Stunde beantragt, um die Maßnahme zu diskutieren – und auch, um ihrem Ärger darüber Luft zu machen. Die Christsozialen hatten gefordert, den Tunnel nicht in diesem Juli zu sanieren, da gleichzeitig jede Menge andere Baustellen im Stadtgebiet den Verkehr ausbremsen. Die Menschen im Stadtwesten, etwa in Laim, Hadern und Forstenried, seien „am Limit“, sagt Mirlach. Der Zeitpunkt sei einfach falsch.

Die Sperrung des Tunnels verlangt Autofahrern Geduld ab. Und hier liegt ja derzeit nicht die einzige Baustelle in der Stadt. Robert Haas

In der Tat kommt aktuell einiges zusammen. Derzeit werden auf dem Mittleren Ring auch die Donnersbergerbrücke und die Brücke an der Dachauer Straße saniert. Dazu kommt in der Innenstadt die Unterbrechung der U-Bahn-Linien U3 und U6 wegen der Sanierung der U-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz. Und dazu kommt noch die Sperrung der Lindwurm-Unterführung stadteinwärts, derentwegen die Ersatzbusse einen Umweg über den Gotzinger Platz in Sendling nehmen müssen, wo die Stadtwerke München ebenfalls eine Baustelle am Laufen haben. Auch im Norden der Stadt staut es sich: Dort ist der Föhringer Ring gesperrt, eine wichtige Ost-West-Verbindung.

Man hätte sich eine bessere Koordinierung der Baustellen gewünscht, so Mirlach. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl meint sogar, es brauche eine „Taskforce“ für Baustellenmanagement. Dass alles auf einmal passiere, davon seien die Bürger genervt.

Warum die Sperrung nicht in den August gelegt wurde

Laut Mobilitätsreferent Georg Dunkel ist die Sanierung des Luise-Kiesselbach-Tunnels zu keinem anderen Zeitpunkt möglich gewesen. Vergangenes Jahr sei es nicht gegangen, weil in der als Ausweichroute benötigten Fürstenrieder Straße noch die Baustelle zur Tram-Westtangente in vollem Gang war.

In der Gleichzeitigkeit der Baumaßnahmen am Mittleren Ring sieht er sogar einen Vorteil, dass Beeinträchtigungen gebündelt würden und die Arbeiten schneller zu erledigen seien. In den August habe man die Sanierung auch deshalb nicht verschieben können, weil in diesem Monat die Bahnstrecke zwischen München und Starnberg gesperrt sei, weshalb auf der A95 mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen und der Ring als Ausweichroute für Schienenersatzverkehr freizuhalten sei.

Verständnis für die Baumaßnahme zum jetzigen Zeitpunkt äußern unter anderem Gudrun Lux (Grüne) und Felix Lang (SPD). Lux spricht von einer „optimalen Lösung“, Lang erklärt, man müsse zwar die Kritik der Bürger ernst nehmen, könne aber nicht jede Baumaßnahme beliebig verschieben.

Das Mobilitätsreferat verspricht, die Verkehrssituation zu beobachten und, wenn nötig, nachzusteuern. Auch auf den Busverkehr wirken sich die Staus aus. Nach Auskunft der Münchner Verkehrsgesellschaft sind vor allem die Linien 54 und 63 betroffen, mit Auswirkungen auf die Linien 62 und 142. Hier habe es am ersten Tag Verspätungen von bis zu 60 Minuten gegeben.