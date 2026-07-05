Neben der Sperrung und Sanierung des Luise-Kiesselbach-Tunnels in Richtung Norden, der Sanierung der Donnersbergerbrücke und der Brücke über die Dachauer Straße kommt diese Woche auf Autofahrer am Mittleren Ring eine weitere Einschränkung hinzu. Das Baureferat setzt den Brudermühltunnel sicherheitstechnisch instand. Deshalb wird die Unterführung unter anderem in der Zeit von Montag, 6. Juli, bis Freitag, 10. Juli, jeweils nachts zwischen 22 und 5 Uhr gesperrt. Der Autoverkehr wird über die Oberfläche abgeleitet.

Diese Sperrung ist nicht die einzige, die an dieser Stelle auf den Verkehr zukommt. Insgesamt, so teilt das Baureferat mit, werde heuer im 1988 eröffneten, 1,6 Kilometer langen Brudermühltunnel in insgesamt 72 Nächten gearbeitet. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, finden derartige Wartungsarbeiten regelmäßig in allen Tunnels am Mittleren Ring statt.

Die derzeit laufenden Arbeiten am Luise-Kiesselbach-Tunnel gehören nicht zu diesen routinemäßigen Maßnahmen. Dort hatte der Brand eines Lastwagens vor zwei Jahren die Technik derart schwer beschädigt, dass sie nun aufwendig einen Monat lang erneuert werden muss. Unmittelbar nach dem Brand hatte die Stadt den Tunnel lediglich provisorisch wieder instandgesetzt.