Zwei junge Frauen sind am Dienstag gegen 20 Uhr am Riemer See sexuell belästigt worden. Die beiden badeten im Wasser, als plötzlich zwei Männer dazukamen, teilt die Polizei mit. Einer der Männer berührte die 20-Jährige im Intimbereich, der andere küsste die 16-Jährige gegen ihren Willen auf den Rücken.