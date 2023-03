Ein Gedenkort soll an die Opfer des Terroranschlags in Riem von 1970 erinnern, LMU-Professor Meyen wird ein Fall für den Verfassungsschutz und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Tag, an dem Arie Katzenstein starb Drei Terroristen wollen 1970 eine israelische Maschine am Flughafen in Riem entführen. Als sich der Pilot ihnen entgegenstellt, werfen die mit Handgranaten und töten dabei einen Passagier. Heute ist der Anschlag fast vergessen - ein neuer Gedenkort soll das jetzt ändern (SZ Plus).

Professor Meyen wird ein Fall für den Verfassungsschutz Wegen des Engagements des Professors bei einer "Querdenker"-Zeitung lässt die Ludwig-Maximilians-Universität mögliches Fehlverhalten prüfen (SZ Plus).

Ermittler nehmen DNA-Proben im Raum Kipfenberg Die Münchner Mordkommission geht nach der TV-Sendung Aktenzeichen XY neuen Hinweisen nach, die sich auf konkrete Personen und auch Firmen beziehen.

Untreueverdacht ohne Konsequenzen Seit einem Jahr ermittelt die europäische Staatsanwaltschaft gegen zwei bayerische Polizisten. Doch die im Mittelpunkt der Vorwürfe stehenden leitenden Beamten dürfen ihr Entwicklungshilfeprojekt, aus dem sie Profit geschlagen haben sollen, zu Ende bringen (SZ Plus).

Wer wird Münchens größter Vermieter? Die städtische Gesellschaft mit künftig 70 000 Wohnungen sucht nach dem Rauswurf von Klaus-Michael Dengler eine neue Chefin oder einen neuen Chef. Die Stelle soll wohl nicht politisch besetzt werden - ein anderer Vorstandsposten dagegen schon (SZ Plus).

Verkehr: Stammstrecke am Osterwochenende teilweise gesperrt

Fasanerie: Züge dürfen nur noch auf Sicht fahren

Versuchtes Tötungsdelikt in Milbertshofen: Nach Schlag mit der Bierflasche: Zwei Verdächtige verhaftet

