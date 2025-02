Nach einer Gewalttat im Münchner Stadtbezirk Trudering-Riem am Sonntagmittag, konnte die Münchner Polizei nach einer Suche mit unter anderem zwei Hubschraubern am Abend einen mutmaßlichen Täter festnehmen. Dabei soll es sich um den 28-jährigen Sohn der beiden Opfer handeln, teilte die Polizei mit. Zuvor war es, so ein Sprecher, zu einem „Körperverletzungsdelikt im häuslichen Bereich“ gekommen.