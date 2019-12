Anwohner entdeckten den Mann in einer Blutlache liegend neben dem Hintereingang eines Mehrfamilienhauses in Riem.

Anwohner der Heinrich-Böll-Straße im Münchner Stadtteil Riem haben am Freitag kurz nach 19 Uhr neben dem Hintereingang eines Mehrfamilienhauses einen schwer verletzten jungen Mann in einer Blutlache liegend aufgefunden. Der 20-Jährige hatte eine zunächst lebensbedrohliche, stark blutende Kopfverletzung. Die Mordkommission der Münchner Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie schließt nicht aus, dass sich Täter und Opfer kannten und möglicherweise nicht nur zufällig getroffen hatten.

Der 20 Jahre alte gebürtige Münchner ist selbst polizeibekannt. Am Tatort fand die Spurensicherung Munition einer Gas-Schreckschusspistole. Ob die Verletzung des Opfers daher rührt, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Täter konnte unerkannt entkommen, hatte aber wohl Blut seines Opfers an Kleidung und Körper. Hinweise an das Kommissariat 11 im Polizeipräsidium, Telefonnummer 089/29100.