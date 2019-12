Mann in Blutlache gefunden - Polizei fasst Tatverdächtigen

Nach einer brutalen Attacke auf einen 20-jährigen Münchner hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Anwohner hatten am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr neben einem Hintereingang der Heinrich-Böll-Straße in Riem einen schwer verletzten jungen Mann in seiner Blutlache liegend gefunden und Polizei und Rettungsdienst alarmiert.

Die Kriminalpolizei geht mittlerweile davon aus, dass sich der 20-Jährige mit seinem Täter getroffen hatte und es möglicherweise zu einem Streit gekommen war. Am Tatort wurde eine Gaswaffe gefunden. Ob die schwere Kopfverletzung daher rührt, konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht mitteilen. Dafür den Fahndungserfolg: Am Montag nahmen Beamte einen 22-jährigen Münchner im Bereich des U-Bahnhofs Lehel fest.

Bei der Vernehmung gab der Mann an, dass es bei einem Drogengeschäft mit dem 20-Jährigen, der bereits polizeibekannt ist, zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Der arbeitssuchende 22-Jährige ist offenbar noch nicht vorbestraft, gegen ihn erging am Dienstag Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Totschlags und bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.