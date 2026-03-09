Der Richard-Strauss-Tunnel in Berg am Laim ist am Montagmorgen wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Vorbeifahrende berichten von Flammen, Rauch und einem beißenden Geruch in der Luft. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei seien rund um den Leuchtenbergring zu sehen.

Einem Feuerwehrsprecher zufolge ist am Montagmorgen im Tunnel ein Pkw in Brand geraten. Er hatte zunächst vom Innsbrucker-Ring-Tunnel gesprochen. Angaben zur Ursache oder möglichen Verletzten konnte der Sprecher im Moment nicht machen. Der Einsatz laufe.

Kurz vor 9 Uhr war das brennende Auto gelöscht. Allerdings verursachte die Tunnelsperrung einen weiträumigen Stau. Die Polizei sperrte die Tunnelkette vom Effner- bis zum Leuchtenbergring-Tunnel. Google Maps zeigt sowohl auf dem Ring südlich wie nördlich des Tunnels als auch auf der von Osten kommenden A94 dunkelrote Linien.