Zum Hauptinhalt springen

Berg am LaimPkw brennt – Richard-Strauss-Tunnel gesperrt

Die Feuerwehr musste am Morgen zum Richard-Strauss-Tunnel ausrücken, weil darin ein Fahrzeug in Flammen stand. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr musste am Morgen zum Richard-Strauss-Tunnel ausrücken, weil darin ein Fahrzeug in Flammen stand. (Symbolfoto) Johannes Simon

In dem Tunnel ist ein Auto in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Der Richard-Strauss-Tunnel in Berg am Laim ist am Montagmorgen wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Vorbeifahrende berichten von Flammen, Rauch und einem beißenden Geruch in der Luft. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei seien rund um den Leuchtenbergring zu sehen.

Einem Feuerwehrsprecher zufolge ist am Montagmorgen im Tunnel ein Pkw in Brand geraten. Er hatte zunächst vom Innsbrucker-Ring-Tunnel gesprochen. Angaben zur Ursache oder möglichen Verletzten konnte der Sprecher im Moment nicht machen. Der Einsatz laufe.

Kurz vor 9 Uhr war das brennende Auto gelöscht. Allerdings verursachte die Tunnelsperrung einen weiträumigen Stau. Die Polizei sperrte die Tunnelkette vom Effner- bis zum Leuchtenbergring-Tunnel. Google Maps zeigt sowohl auf dem Ring südlich wie nördlich des Tunnels als auch auf der von Osten kommenden A94 dunkelrote Linien.

© SZ/gal/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite