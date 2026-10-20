Ein Ratsch an der Kasse? Die Zeiten sind vorbei, zumindest hier im Rewe To Go in der Brudermühlstraße 25. Der Ärger, wenn man trotz gähnend leeren Kühlschranks bei gleichzeitig massiv knurrendem Magen abends um kurz nach acht mal wieder vor verschlossener Supermarkttür steht, allerdings auch. Das Zauberwort in der schönen neuen Welt des sogenannten Unterwegskonsums heißt 24/7. Nie zu, immer auf, rund um die Uhr, Tag und Nacht, wie man früher gesagt hat. Möglich macht’s die KI, wer sonst? Und ruckzuck sind wieder ein paar Jobs weggespart, denn der KI-basierte Selbstbedienungs-Mini-Supermarkt kommt ohne Kasse aus – und ohne Personal, das selbige bedient.

Das funktioniert so: Zunächst scannt der Kunde an einem der im 75 Quadratmeter großen Laden aufgestellten Kühlschränke ein bargeldloses Zahlungsmittel wie Girocard, Debit- oder Kreditkarte, auch Google Pay und Apple Pay werden akzeptiert. Alles, nur kein Bargeld. Die Karte ist sozusagen der Türöffner für Cola, Kekse, Sandwiches & Co. Künstliche Intelligenz, unterstützt von Kameras und Gewichtssensoren, erkennt nun, welche und wie viele Artikel entnommen wurden und bucht den Rechnungsbetrag automatisch von der Karte ab.

Dabei werden zunächst acht Euro vorautorisiert, wie es heißt. Sagt einem das gewählte Produkt doch nicht zu, legt man es wieder zurück und die KI bucht nichts ab. Maximal Unentschlossene, die es sich dann doch nochmal anders überlegen, haben nun noch fünf Sekunden Zeit, um erneut zuzugreifen – danach bleibt der Kühlschrank verschlossen. Schöner Kontrapunkt zu den „Smart Fridges“: die im Retro-Stil gehaltenen Leuchtschriftkästen darüber sind mit den Aufschriften „Erfrischend“, „Kleine Auszeit“, „Schnelle Stärkung“ oder „Zischend“ versehen.

Das Sortiment? Zielt vor allem auf die sogenannten Spontankäufer ab. Menschen, die an der nur zwei Meter entfernten Bushaltestelle stehen und plötzlich Feierabendbierdurst oder Eis-Heißhunger verspüren. Außerdem im Angebot: Sandwiches, Wraps, Wiener Würstl, Frikadellen, Babybel, Pita Roll, Salate, Chips, ein Käsekuchensnack, „High Protein Beeren Frühstücksmüsli“ oder „Chicken Tikka, Indian Style“.

Ein Kaffeeautomat spuckt auf Bestellung Schoko- oder Vanillemilch aus, aber auch ein Gebräu namens „US Ven Espresso groß“ – was er halt so braucht, der moderne Schnellverbraucher. Auch Tabakwaren sind erhältlich, deren Kauf ist jedoch – ebenso wie der von alkoholischen Getränken – mit einer Alterskontrolle verbunden. Dazu wird der Personalausweis oder Führerschein gescannt.

Wer zwischen 22 Uhr abends und sechs Uhr morgens shoppen will, muss die Tür zunächst per Ausweisdokument öffnen. Foto: Robert Haas

Auch wer zwischen 22 Uhr abends und sechs Uhr morgens shoppen will, muss die Tür draußen am Kartenleser zunächst per Ausweisdokument öffnen. Datenschutz? „Ist alles komplett anonymisiert“, verspricht Christian Schulz, der als Senior Manager Pilotprojekte bei der Rewe-Tochter Lekkerland die Entwicklung und den Betrieb des kassenlosen Shops verantwortet.

Bundesweit betreibe man schon rund 40 Smart Stores. Zu den Standorten gehörten Krankenhäuser, Universitäten und Bürogebäude, aber auch der Flughafen Frankfurt sowie der Hauptbahnhof Koblenz, so Schulz, der es nach eigenen Angaben überhaupt nicht mag, wenn er Schlange stehen muss: „Der Deutsche steht im Schnitt sechs Minuten an der Kasse an.“ Aber Schlangestehen war ja gestern. Dass man sich in einer von eilenden Berufstätigen nur so wimmelnden Stadt wie München mehr als nur einen kassenlosen Shop vorstellen könne, versteht sich von selbst.

Nun also erst mal Sendling. Prima Lage an der Kreuzung Brudermühl-/Implerstraße, nahe der U-Bahn, viel Laufkundschaft. Vermieter ist das Wohnungsunternehmen Vonovia, das in der Umgebung 56 Wohnungen und vier Gewerbeflächen unterhält. Andrea Günther, Regionalleiterin München bei Vonovia, sieht durch die Kooperation nur Vorteile für die Anwohner: „Gerade Menschen, die beispielsweise kein eigenes Auto haben, schon älter sind oder im Schichtdienst arbeiten, machen wir den Alltag in unserem Quartier noch ein bisschen einfacher.“

Wenn auch nicht unbedingt billiger: Die Preise lägen ungefähr zwischen einem Rewe-Supermarkt und den Tankstellen-Angeboten, schätzt Schulz. Für den Wocheneinkauf sei der kassenlose Shop also eher nicht geeignet, räumt er ein, da habe man schon „eine andere Shopping-Mission“. Anders ist auch die Beschallung. Es wurde ein spezielles Radio-Programm konzipiert, samt Nachrichten und schön kurzen Werbespots, für eine eher jüngere, technikaffine Zielgruppe.

So ganz hat die KI den menschlichen Faktor aber noch nicht ausgeschaltet: Denn sollte mal eine Fußballmannschaft oder ein Junggesellenabschied die Bier- oder Sandwich-Vorräte der smarten Kühlschränke auf einen Schlag leeren, muss schon jemand aus Fleisch und Blut kommen und den Vorrat händisch wieder auffüllen. Bislang soll das zweimal pro Woche geschehen, aber natürlich registriere die KI auch solche Ausnahmekäufe, und dann werde eben öfter nachgefüllt.