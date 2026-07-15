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LebensmittelhandelAnpacken, nicht jammern

Lesezeit: 6 Min.

Kaufmann Korbinian Röckenschuß.
Kaufmann Korbinian Röckenschuß. Catherina Hess

Korbinian Röckenschuß leitet einen Supermarkt in Münchens Innenstadt. Schon seine Urgroßeltern hatten einen Laden, was ihn auf seinem Lebensweg hoch motiviert. Ein Gespräch zwischen Sushi, Leberkäs und Milkshakes.

Von Sabine Buchwald

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Ein kantiger Gefrierschrank und ein historisches Schwarz-Weiß-Foto, das eine wie das andere fällt auf in dem Supermarkt in der Münchner Sendlinger Straße. Den Gefrierschrank wollte Korbinian Röckenschuß eigentlich gar nicht aufstellen. Er mag es ordentlich in seinem Laden und versucht, Stolperstellen zu vermeiden. Der hohe silberfarbene Kasten passt nicht zu seiner Vorstellung von klaren Fronten und übersichtlichen Gängen. Doch die Mitarbeitenden, vor allem die jüngeren, wie Röckenschuß sagt, haben ihn überredet, es mit dem Angebot zu versuchen. Letztlich zählt für ihn, den Rewe-Kaufmann, die Nachfrage, also das Business. Und diese High-Protein-Gerichte, die da in dem Eisschrank einsortiert sind, mit grünem Gemüse, Fleisch und Kohlenhydraten, finden ihre Kundschaft.

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