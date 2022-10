Mit einem gestohlenen Rettungswagen hat ein 38-Jähriger in München drei Unfälle gebaut und ist anschließend geflohen. Er sowie drei weitere Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der Mann aus dem Kreis Bad-Tölz-Wolfratshausen stahl das Fahrzeug, das wegen eines Einsatzes am Sonntagabend auf der Anni-Albers-Straße in Milbertshofen abgestellt war, berichtete die Polizei am Montag. Der 38-Jährige stieg ein und fuhr mit Blaulicht und Martinshorn los.

Bei seiner Fahrt durch die Leopoldstraße stadteinwärts prallte er zunächst gegen das Auto einer 53-Jährigen, aus dem eine 52-jährige Beifahrerin ausstieg. Anschließend stieß er gegen das Taxi eines 27-Jährigen, krachte dann gegen einen Ampelmast und lief zu Fuß weg. Bei der Fahndung wurde der 38-Jährige in einem Park gefunden. Wie er den Rettungswagen starten konnte, war zunächst unklar. Der Schlüssel sei am Bund einer Sanitäterin gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Die drei Verletzten kamen in Krankenhäuser. Der 38-Jährige kümmerte sich selbst um seine Verletzungen. Er muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrerflucht und unbefugten Gebrauch des Rettungswagens verantworten