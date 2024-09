Es ist ein herrlicher Spätsommervormittag im Olympiapark , auf den Bänken lassen sich Menschen die Sonne ins Gesicht scheinen, auf dem See treiben einige Enten gemächlich im Wasser – als über ihren Köpfen plötzlich Rotorenlärm ertönt. Im nächsten Moment taucht am knackig blauen Himmel ein knallgelber Helikopter auf: „Christoph 1“, stationiert am Klinikum Harlaching, im Jahr 1970 als erster Rettungshubschrauber in ganz Deutschland in Betrieb genommen.

An seinem Steuer sitzt Roland Benning, Pilot bei der ADAC Luftrettung, der den Hubschrauber nun in Richtung Olympiastadion lenkt, wo das Gefährt direkt über einem gut 50 Meter hohen Flutlichtmast in den Schwebeflug übergeht. Nun ist Präzision gefragt, denn über die Seilwinde des Helikopters sollen zwei Männer von der Höhenrettung der Berufsfeuerwehr München hinabgelassen werden. „Die besondere Herausforderung für mich als Pilot ist dabei, dass ich die Szenerie unter mir nicht sehe“, hat Roland Benning zuvor noch gesagt. Der 56-Jährige ist daher ganz auf die Funkkommandos seines Kollegen an der Seilwinde angewiesen, der ihn exakt so dirigiert, dass die zwei Einsatzkräfte auf der Plattform des Flutlichtmasts landen.

Dort könnten sie im Ernstfall einem Verletzten helfen oder ihn bergen – etwa einen Techniker, der beim Kontrollieren der Scheinwerfer einen Herzinfarkt erlitten hat. Doch an diesem Tag ist dies glücklicherweise nicht der Fall; vielmehr handelt es sich bei dem Einsatzflug im Olympiapark um eine gemeinsame Übung der ADAC Luftrettung und der Höhenrettung der Feuerwehr. „Die Idee dahinter ist es, Einsatzkräfte an einer exponierten Stelle abzuseilen“, erklärt Roland Benning, der Leiter der Münchner Luftrettungsstation in Harlaching. Schließlich komme dies bei ihrer alltäglichen Arbeit regelmäßig vor. So habe eine Crew des „Christoph 1“ erst vor wenigen Tagen einen Mann per Winde aus der reißenden Isar gerettet. Und er selbst, sagt Benning, wurde heuer etwa schon zu einem Baukran gerufen, um dessen Führer aus der Kabine zu bergen.

Insgesamt nehme die Bedeutung von Spezialeinsätzen mit der Rettungswinde stetig zu, heißt es vonseiten der ADAC Luftrettung. So hätten die bundesweit sechs Stationen, die über entsprechend ausgerüstete Hubschrauber verfügen, im vergangenen Jahr insgesamt 546 Windeneinsätze geflogen – ein Plus von 45 Prozent im Vergleich zu 2022. Hintergrund des Anstiegs seien zum einen die erweiterten Einsatzmöglichkeiten bei Notfällen in der Stadt. Zum anderen werde man immer häufiger zu schwer erreichbaren Einsatzorten in ländlichen oder alpinen Regionen gerufen, um dort medizinische Hilfe zu leisten oder Verunglückte zu bergen.

Detailansicht öffnen Christoph 1 ist häufig im Einsatz, erst vor wenigen Tagen wurde mithilfe des Hubschraubers ein Mann aus der Isar gerettet. (Foto: Johannes Simon)

Detailansicht öffnen Die Feuerwehr-Kräfte üben an diesem Freitag für den Ernstfall. (Foto: Johannes Simon)

Bei den insgesamt 1621 Einsätzen des „Christoph 1“ im vergangenen Jahr kam in 97 Fällen die Seilwinde zum Einsatz, wobei die Crew bisweilen auch mit anderen Rettungsorganisationen zusammenarbeitete. Deswegen seien gemeinsame Übungen so wichtig, betont Stationsleiter Roland Benning. Seine Kollegen und er waren in den vergangenen Tagen mit ihrem Hubschrauber am Sudelfeld, um dort mit Kräften der Bergwacht Bayern komplexe Windeneinsätze im alpinen Gelände zu üben. Und später am Tag steht für das Team von „Christoph 1“ noch das Trainieren von Wasserrettungen an – unter Beteiligung von Tauchern der Münchner Berufsfeuerwehr am Langwieder See.

Zuvor aber wird im Olympiapark eine Höhenrettung simuliert, bei der das Ab- und Aufwinschen der Rettungskräfte am Flutlichtmast nur der erste Teil war. Denn nachdem der Hubschrauber die zwei Feuerwehrmänner dort abgesetzt und zwei weitere nach oben gezogen hat, fliegt Roland Benning nun hinüber zur Olympia-Schwimmhalle – direkt auf den größten jener Pylonen zu, die das ikonische Zeltdach des Parks mittels einer Seilnetzkonstruktion tragen. Auf die Spitze jenes 83 Meter hohen Bauwerks sollen ebenfalls zwei Einsatzkräfte per Seilwinde hinabgelassen und anschließend zwei dort wartende Männer hinaufgezogen werden.

Es ist dies eine knifflige Aufgabe für die Luftretter – ähnlich jener, vor der sie bei der Übung im Vorjahr standen, als die Einsatzkräfte im Münchner Werksviertel aus dem Hubschrauber zu einer der Gondeln des dortigen Riesenrads hinabgelassen wurden. „Alle Arbeiten mit der Seilwinde sind hochkomplex. Da müssen alle Handgriffe hundertprozentig sitzen“, betont Benning. „Deshalb müssen solche Einsätze speziell trainiert werden.“ Für Außenstehende sieht es freilich kinderleicht aus, wie der Pilot seinen Hubschrauber exakt über dem Zeltdach-Pylonen positioniert, sodass die Feuerwehrleute zielgenau auf die Spitze hinabgelassen werden können.

In der Folge fliegt Roland Benning den „Christoph 1“ noch mehrfach zwischen Flutlichtmast und Pylonen hin und her, um die insgesamt vier Zweierteams der Feuerwehr ab- und wieder aufzuwinschen. Nach einer Stunde ist das Training auch schon wieder vorbei, und die ADAC-Luftretter ziehen samt ihrem Hubschrauber weiter – zur nächsten Übung mit den Feuerwehrtauchern am Langwieder See.