Ein medizinischer Notfall mitten auf der Landsberger Straße war am frühen Donnerstagabend verantwortlich für größere Verkehrsbehinderungen in Pasing und Laim. Eine Polizeistreife des Unterstützungskommandos war gegen 17.15 Uhr auf Höhe der Willibaldstraße unterwegs, als die Beamten ein Auto sahen, das mitten auf den Fahrspuren stadteinwärts stand. Am Fahrzeug befand sich eine Frau, die laut um Hilfe rief.