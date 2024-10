Wenn der Rettungsdienst alarmiert wird, geht es meistens um die Versorgung einer Person: eine akute Erkrankung, einen Unfall, eine Verletzung. „Unsere Auszubildenden sollen aber auch den Umgang mit Großschadenslagen lernen“, sagt Victor Hauschild, stellvertretender Wachleiter der Malteser-Rettungswache in Gräfelfing. Und so übten angehende Notfallsanitäter aus Gräfelfing, Berg am Laim und Gröbenzell zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren Großhadern und Planegg am Samstagnachmittag einen solchen Einsatz. Mehr als 70 Personen waren beteiligt.

Das vorgegebene Szenario war dramatisch: An der Zufahrt zum Kieswerk Glück in Planegg hatte ein Fahrer demnach die Kontrolle über sein voll besetztes Auto verloren und war in eine zehnköpfige Radfahrer-Gruppe geschleudert. Das Auto war auf die Seite gekippt, ein zweites Fahrzeug hatte es noch gerammt. Die Retter hatten es mit einer Vielzahl von Verletzten zu tun.

Natürlich war die Lage zunächst vor ihnen geheim gehalten worden. Sie mussten direkt beim Eintreffen am Unfallort entscheiden, was zu tun war, von der ersten Sichtung der Verletzten, der sogenannten Triage, über die Erstversorgung bis letztlich – wenn nötig – zum Abtransport ins Krankenhaus.

Die Unfallopfer wurden von ehrenamtlichen Maltesern gemimt. Sie präsentierten den Rettern eine erstaunliche Auswahl an Verletzungen. So sollte einer der Radler auf den Lenker seines Fahrrads gefallen sein, der sich dabei in seine Brust gebohrt hatte. Von Schürfwunden bis zu Knochenbrüchen war alles geboten, die Opfer-Darsteller waren entsprechend zurechtgeschminkt. Die Malteser in und um München unterhalten dafür sogar ein eigenes Team, der Name ist Programm: „Realistische Unfalldarstellung“.

Das umgestürzte Auto bereitet den Helfern am meisten Probleme. (Foto: Florian Peljak)

Besondere Schwierigkeiten bereitete den Helfern das umgestürzte Auto: Der Zugang über das Dach war nicht möglich. Hier kamen die Feuerwehren mit ihren technischen Möglichkeiten zum Einsatz. Dass es im Lauf der Übung immer dunkler wurde, erschwerte den Einsatz zusätzlich.

Nach Übungsende am frühen Abend trafen sich alle Beteiligten in der Rettungswache Gräfelfing zur Nachbesprechung. Organisator Victor Hauschild zeigte sich zufrieden: „Es ist nicht alles perfekt gelaufen, aber wir wissen jetzt, wo wir im Sinne der Patientensicherheit noch besser werden können. Die Übung hat unsere Erwartungen und ihren Zweck voll und ganz erfüllt.“