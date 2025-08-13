Ende September startet mit „One Battle After Another“ einer der meisterwarteten Kinofilme des Jahres: Das liegt sicher an der ungewöhnlich klingenden Story und den Stars (die Hauptrollen spielen Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro und Sean Penn), vor allem aber am Regisseur.

Paul Thomas Anderson gilt als einer der besten Filmemacher Hollywoods, in den Neunzigerjahren wurde er mit Filmen wie „Boogie Nights“ oder „Magnolia“ bekannt. Im Rahmen der Münchner Filmkunstwochen widmet ihm das City-Kino eine Retrospektive, auf dem Spielplan stehen noch Meisterwerke wie „The Master“ (am 14. August), die abgedrehte Pynchon-Verfilmung „Inherent Vice“ (15. August) oder die hinreißende Liebeskomödie „Licorice Pizza“ aus dem Jahr 2021 (am 19. August).

2017 entstand Andersons Film „Phantom Thread – Der seidene Faden“, den das City am 17. August zeigt: Darin geht es zurück ins Nachkriegs-London der Fünfzigerjahre, ins Atelier eines Modeschöpfers. Reynold Woodcock (Daniel Day-Lewis) kleidet die Reichen und Schönen sowie das Königshaus ein, er gilt als genial und wird umschwärmt, doch mit seinem exzentrischen Verhalten quält er sein Umfeld. Erst als er bei einer Landpartie die junge Kellnerin Alma (Vicky Krieps) kennenlernt und sie kurzerhand mit nach London nimmt, ändert sich etwas: Er fühlt sich von ihr angezogen und näht geheime Botschaften in ihre Kleider ein, sie nimmt bald die Rolle der Muse und wichtigsten Mitarbeiterin ein. Sie werden zu Liebenden, die allerdings beide stur auf ihrem Willen bestehen – und dabei bis zum Äußersten gehen.

Retrospektive Paul Thomas Anderson, City-Kino, Sonnenstraße 12a