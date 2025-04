Die Nazis hatten ihren Vorfahren Schätze abgepresst, vom Bayerischen Nationalmuseum haben sie sie zurückerhalten. Jetzt waren Angehörige der jüdischen Familien in München zu Gast – in einer Woche, in der die Raubkunstdebatte hohe Wellen schlägt.

Von Jutta Czeguhn

„Not Picassos but still precious“ titelte die New York Times im April 2023 einen Artikel über einen gewissen Dr. Weniger aus München. Wohl in ironischer Anspielung auf den Raubkunststreit um das Gemälde „Madame Soler“ aus der blauen Periode des Meisters zwischen dem Freistaat und den Erben des jüdischen Kunstsammlers Paul von Mendelssohn-Bartholdy.