An den Festtagen geht man normalerweise schon mal fein essen - in diesem Jahr läuft's allerdings auf den Lieferservice hinaus. Zahlreiche Restaurants haben sich auf die Bedürfnisse der Kundschaft eingestellt.

Von Franz Kotteder

Der Blaue Bock hat's gut, er kann gleich ein paar Feiertage zusammenfassen und trotzdem was Besonderes bieten, was andere so nicht haben. Hotelier Stefan Grosse hat für sein Restaurant nach dem Ausscheiden von Hans Jörg Bachmeier nämlich einen neuen Koch verpflichtet, und der hat die letzten zwölf Jahre in den USA, vor allem in New York verbracht. Und deshalb gibt es in seinem Menü zu den Festtagen auch keine Gans oder Ente, sondern Truthahn. Und zwar zweierlei, von der Keule und von der Brust. Da interpretiert er das klassische Gericht zu Thanksgiving einmal neu, und das hat seine Vorteile. "Brät man das Tier im Ganzen", sagt er, "dann ist entweder die Keule nicht durch oder die Brust zu trocken. So aber kann man beides richtig temperieren." Daniel Kill, so heißt der neue Küchenchef hat acht Jahre lang im Tantris gearbeitet, bevor er nach Amerika ging und freut sich, wieder in München zu sein und nach dem Lockdown wieder loszulegen.

Normalerweise herrscht zu den Feiertagen und danach bis Silvester Hochbetrieb in den Lokalen der Stadt, die Leute wollen die Festtage bei einem guten Essen genießen. Geht heuer natürlich nicht - oder nur zu Hause. Deshalb ist das Angebot der Feinkosthäuser und einzelner Restaurants in diesem Jahr sehr groß, was die Abholmöglichkeiten oder sogar die Lieferung, selbst noch an den Feiertagen, angeht.

Die klassischen Gerichte für den Heiligabend sind da zwar praktisch nicht vertreten - schließlich essen die Deutschen da angeblich am liebsten Würstchen mit Kartoffelsalat, und das bekommen die meisten dann doch noch selber hin. Aber am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag oder an Silvester soll es dann doch ein bisschen üppiger sein. Der Renner ist hier traditionsgemäß die Weihnachtsgans - wer zu den Festtagen ein Liefermenü anbietet, hat sie fast immer im Angebot (sieht man einmal vom Blauen Bock ab), zumindest aber eine Ente. Die Preise sind sehr unterschiedlich, was auch damit zu tun hat, woher die Ware stammt - ob aus Niederbayern, Brandenburg oder Polen, beispielsweise.

Allzu lange warten sollte man mit seiner Entscheidung nicht, was an Weihnachten auf den Tisch kommt. Trotz vereinzelter Fälle von Geflügelpest sind in diesem Jahr zwar noch keine Engpässe zu befürchten, aber eine gewisse Vorlaufzeit braucht jedes Restaurant natürlich trotzdem. Nachfolgend einige Adressen und Preise - es lohnt sich aber auch, auf den Webseiten der Anbieter zu stöbern.

Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2-6: Drei-Gänge-Festtagsmenü mit Geflügelleberparfait, klassischer Weihnachtsgans und Schokoladenkuchen, pro Person 70 Euro zum Abholen, Aufschlag für Lieferung: 15 Euro. Auch mit Weinbegleitung buchbar. Geliefert wird im Umkreis von vier Kilometern. Bestellung bis 21. Dezember, Telefon 21 20-892, montags bis freitags 9-18 Uhr oder per E-Mail. Info: www.bayerischerhof.de

Blauer Bock, Sebastiansplatz 9: Feiertagskiste für zwei Personen mit Vier-Gänge-Menü (Kaviar, Lachs, Lobster-Cocktail; Bouillabaisse; zweierlei gefüllter Truthahn, weihnachtliches Dessert und Käseauswahl), Gesamtpreis 390 Euro, Abholung am 23. Dezember, 10 Uhr. Vorbestellung unter mail@restaurant-blauerbock.de.

Café Luitpold, Brienner Straße 11: Eine ganze Gans mit Beilagen und Wein (129 Euro), Bestellung unter Telefon 242 87 50, Info: www.cafe-luitpold.de.

Dallmayr, Dienerstraße 14-15: Diverse Hauptgerichte vom halben Hummer Thérmidor (41 Euro), über die ganze gebratene Gans für 4 bis 6 Personen (179 Euro) und die gebratene Ente (64 Euro) bis zum Reh im Brotteig für zwei Personen (48 Euro), alles mit Beilagen, und weitere Gerichte. Abzuholen am 22., 23., 29., 30. oder 31. Dezember, Lieferung möglich im Stadtgebiet, von 150 Euro Bestellwert an kostenlos. Infos und Karte: www.dallmayr-versand.de.

Esszimmer in der BMW-Welt: "Menü Bobby Bräuer to go" mit Lachs aus dem Smoker, Kastaniensamtsuppe, geschmorte Kalbsbäckchen und Schokotörtchen (90 Euro pro Person, ab zwei Personen). Abzuholen in der Bavarie der BMW-Welt, Infos: www.feinkost-kaefer.de/bobbytogo.

Feinkost Käfer, Prinzregentenstraße 73: Käfer hat ein umfangreiches Lieferangebot, bei Vorbestellung bis 18. Dezember wird auch noch am heiligen Abend bis 15 Uhr ausgeliefert. Die gebratene Bauernente kostet mit Beilagen 59,95 Euro, die Hafermastgans 198 Euro (für 5-6 Personen). Infos: www.feinkost-kaefer.de.

Kuffler Catering im Hotel München Palace, Trogerstraße 21: noch bis einschließlich 27. Dezember gibt es schon jetzt täglich Drei-Gänge-Menüs (auch als Einzelgerichte bestellbar) mit Ente (24 Euro pro Portion) oder Gans (29 Euro pro Portion). Vegetarische Alternative: Gebackenes Sellerie-Parmesan-Cordon Bleu (15 Euro). Vorspeisen: Graved Lachs (15 Euro), sechs Austern (36 Euro) oder Rote-Bete-Tatar (zwölf Euro). Dessert: Bayerisch Creme mit Himbeermark (acht Euro). Bestellungen möglichst fünf Tage vorher, für Weihnachten bis 18. Dezember, Telefon 36 03 92-814 oder -818.

Laurin, Heiliggeiststraße 6: "Gans to go" für vier Personen (80 Euro), täglich bis 26. Dezember, Vorbestellung 48 Stunden vorher, Telefon 21 99 48 70, www.restaurant-laurin.de.

Matsuhisa im Hotel Mandarin Oriental, Neuturmstraße 1: "Nobu's Christmas@home" mit Wagyu-Consommé, Premium-Sushi-Auswahl, Weihnachtsente, Bûche de Noël und einer Flasche Junmai Daginio Sake (pro Person 95 Euro), Bestellungen werden noch bis zum 21. Dezember angenommen und können am 24. und 25. Dezember im Hotel abgeholt werden.

Mangostin, Maria-Einsiedel-Straße 2: Bestellbar ist die normale Take-away-Karte, an den Weihnachtsfeiertagen aber auch als Besonderheit "Asian X-Mas Nobel Duck" (Ganze Ente am Stück mit "Truffe Noire"- Nudeln, Pak Choi und Palo-Sauce für 120 Euro und sechs Euro Geschirrpfand, nur mit 48-Stunden-Vorbestellung) oder einen ganzen Hummer vom Grill mit frischen Eiernudeln, Lobster Thai-Curry-Sauce und Gemüse für 59 Euro. Info unter www.mangostin.de.

Mural, Hotterstraße 12: An Weihnachten zwei Drei-Gänge-Menüs, wahlweise mit Ente (ab zwei Personen für 139 Euro) oder Gans (ab zwei Personen für 237 Euro). Abzuholen bis 23. Dezember, Vorbestellung und Infos unter zuhause@mural.restaurant. www.muralrestaurant.de/shop.

Thomas Thielemann (Biokoch, früher Schweinsbräu in den Hermannsdorfer Landwerkstätten): Ganze Bio-Bauerngans mit Blaukraut und Kartoffelknödel (sechs Portionen, 192 Euro) sowie diverse Vorspeisen und weitere Beilagen. Abzuholen im Restaurant Ederer, Lindwurmstraße 48, Vorbestellung auf www.thielemann.cooking oder unter der Telefonnummer 01 51-27 08 77 55.