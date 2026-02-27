Zum Hauptinhalt springen

Reservierungszeiten in der GastronomieDie Münchner gehen essen wie im Altersheim

Lesezeit: 2 Min.

Abendessen um kurz vor sechs? In Münchner Lokalen ist der Frühesser-Bazillus ausgebrochen.
Abendessen um kurz vor sechs? In Münchner Lokalen ist der Frühesser-Bazillus ausgebrochen. (Foto: Florian Peljak)

Die Leute treffen sich immer früher in Bars und Restaurants. Dafür sind die Tische oft schon um 21.30 Uhr leer. Die Wirte wissen das zu nutzen.

Glosse von Christian Mayer

Mein Freund R. spricht meist leise und überlegt, aber manchmal kann er nicht mehr ganz an sich halten. Dann bricht es aus ihm heraus, wie in einem Bühnenstück von Thomas Bernhard ergießt sich ein Wortschwall, er selbst würde sagen: Ich bin ganz ruhig und referiere nur die Fakten. In solchen Momenten wird aus dem freundlichen, beherrschten, kunstsinnigen R. eine Zweitversion von Franz Xaver Kroetz, nur ohne Schnurrbart und ohne bairische Derbheit. Er kann sich dann herrlich hineinsteigern in seinen Gelegenheitsgrant.

