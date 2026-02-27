Mein Freund R. spricht meist leise und überlegt, aber manchmal kann er nicht mehr ganz an sich halten. Dann bricht es aus ihm heraus, wie in einem Bühnenstück von Thomas Bernhard ergießt sich ein Wortschwall, er selbst würde sagen: Ich bin ganz ruhig und referiere nur die Fakten. In solchen Momenten wird aus dem freundlichen, beherrschten, kunstsinnigen R. eine Zweitversion von Franz Xaver Kroetz, nur ohne Schnurrbart und ohne bairische Derbheit. Er kann sich dann herrlich hineinsteigern in seinen Gelegenheitsgrant.
Reservierungszeiten in der GastronomieDie Münchner gehen essen wie im Altersheim
Lesezeit: 2 Min.
Die Leute treffen sich immer früher in Bars und Restaurants. Dafür sind die Tische oft schon um 21.30 Uhr leer. Die Wirte wissen das zu nutzen.
Glosse von Christian Mayer
Ausschank-Mengen im Restaurant:Wer Wein im Lokal trinkt, sollte einen Kleinkredit in Erwägung ziehen
Gegenüber Münchens Gastronomen keimt ein Verdacht auf: Lassen sie sich in geheimen Kursen weiterbilden, wie sie möglichst effizient ihre Taschen füllen können?
Lesen Sie mehr zum Thema