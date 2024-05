In der Gastronomie sind Hunderte Stellen unbesetzt - und zum Sommer wird der Mangel noch größer. Was ist da los?

Von Patrik Stäbler

Es ist ein laues Maiwochenende, die Sonne scheint hinab auf den kleinen, aber feinen Biergarten mit seinen mächtigen Kastanien - darunter Holztische auf Kies. Eine Tafel preist "Sommer Drinks" vom Hugo bis zur Limetten-Limonade an. So weit, so münchnerisch, wäre da nicht ein Haken. Denn der "Tassilogarten" ist dem schönen Wetter zum Trotz geschlossen, und das nicht nur heute. Vielmehr hat das Lokal in Haidhausen dauerhaft zu, "aufgrund aktueller Ausfälle und der allgemeinen Arbeitsmarktsituation", wie es einem Schild am Eingang heißt. "Daher haben wir uns dazu entschlossen, den Tassilogarten vorerst geschlossen zu lassen, bis genügend qualifiziertes Küchenpersonal gefunden ist."