Die Tagesbar L’Oca Bianca am Alten Messeplatz ist kaum zwei Monate weg, da steht schon die nächste in den Startlöchern: Mokum soll der Nachfolger heißen, mit dem Julia Kolbeck, Florian Rottensteiner und Tim Meier ihr Glück versuchen wollen. Die Sommelière und die beiden Köche kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit im Werneckhof, damals noch unter Tohru Nakamura. Kolbeck kümmerte sich außerdem bis vor Kurzem bei Jan Hartwig um die passende Weinbegleitung zum Drei-Sterne-Menü.

Für alle drei ist das Mokum das erste eigene Lokal. Ein kleines Bistro mit Tagesbar soll es werden, natürlich mit guten Weinen, aber nicht nur. Kolbeck wolle zum Beispiel auch Sake ausschenken. Bei der Speisekarte lassen sich die Herren nicht festnageln. „Klein und international“ werde sie ausfallen, mal gebe es Ramen, mal Spinatknödel, verrät Rottensteiner. „Unser Essen wird auf jeden Fall einen gewissen Standard haben.“ Noch wird im Mokum gewerkelt, Anfang April soll es dann losgehen (Mokum, Alter Messeplatz 6, Dienstag bis Samstag 12 bis 20 Uhr).

Wer den Innenhof der Brienner Straße 50 noch in Erinnerung hat als Terrasse vor dem ehemaligen Volkstheater und dem dazugehörigen Restaurant Meschugge, wird ihn jetzt nicht mehr wiedererkennen. Nach dem Umzug des Volkstheaters in den Schlachthof wurde das Gebäude abgerissen und durch Bürobauten ersetzt. Aus einem Hof sind zwei geworden, daher der Name des Areals „Brienner Gärten“.

Der Zuschlag für die Gastronomie ging an das Franchise-Unternehmen Cotidiano, das vergangene Woche in den „Gärten“ mit seiner sechsten München-Filiale Eröffnung feierte. Man habe sich bewusst für einen Partner aus der Systemgastronomie entschieden, erklärt die Bauherrenvertretung Ulrike Bock. Das neue Restaurant müsse Catering-Events im Haus stemmen können und außerdem passe das Ganztageskonzept von Cotidiano gut zum gemischten Publikum der Maxvorstadt.

Nur in dieser Filiale stehen neben Frühstück, Bowls und Burgern auch Flammkuchen auf der Karte, außerdem gibt es jeden Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr verschiedene Aperitifs für je 5 Euro. Im Sommer soll auch die Dachterrasse bespielt werden (Cotidiano, Brienner Straße 50A, Montag bis Samstag 8.30 bis 22 Uhr, sonntags und feiertags 8.30 bis 20 Uhr, Telefon 089/66072587).

An diesem Wochenende findet im Zenith die Spirituosenmesse „Finest Spirits“ statt. Rund 100 Aussteller laden zum Verkosten von Premium-Destillaten ein, vom Whisky bis zum alkoholfreien Aperitif. Dazu finden an allen drei Tagen verschiedene Masterclasses statt (Finest Spirits im Zenith, Lilienthalallee 29, 21. bis 23.2., Eintritt 25 Euro, Tickets über www.finest-spirits.de).