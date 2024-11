Das Tambosi am Odeonsplatz ist vor allem als Outdoor-Location der Schickeria bekannt. An sonnigen Tagen ist jeder Stuhl der Terrasse von Gästen und Designerhandtaschen besetzt. Für die kalte Jahreszeit hat sich nun das Team um Wirt Ugo Crocamo ein neues Fine-Dining-Angebot überlegt, das zeigen soll, dass mehr geht als bloß Pizza und Pasta.

„Tambosi Upstairs“ heißt das Pop-up-Konzept, das vom 29. November bis zum 16. März erstmals ins Restaurant im ersten Stock einziehen wird und der Beginn einer alljährlichen Serie sein könnte. Den Anfang als Gastkoch macht Thomas Bühner. Das Restaurant „La Vie“ in Osnabrück, das Bühner bis 2018 als Geschäftsführer und Küchenchef leitete, wurde mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Die Münchner dürfen sich also auf ein Menü der Spitzenklasse freuen.

Aufgetischt werden drei Gänge, die optional mit Signature-Gerichten von Bühner erweitert werden können (mit seiner Gänselebercreme mit Coca-Cola-Gelee und Zitronenschnee zum Beispiel). Der Startpreis fürs Menü liegt bei 129 Euro p.P. (Tambosi Upstairs Winter-Pop-up by Thomas Bühner, Odeonsplatz 18, Mittwoch bis Samstag von 29.11.24 bis 16.03.25, Reservierungen über info@tambosi-odeonsplatz.de).

Auf dem Messegelände München findet kommende Woche die Messe „Food & Life“ rund ums Essen und Trinken statt. Rund 800 Aussteller sind in diesem Jahr dabei, darunter auch das Convivium München, die regionale Gruppe von Slow Food Deutschland. Sie will mit ihrem 20-Meter-Stand vor allem auf die „Arche des Geschmacks“ aufmerksam machen, ein Projekt zum Schutz der Biodiversität.

Ziel der „Arche“ ist, regionale Nutztier-, Pflanzen- und Lebensmittelarten sowie traditionelle Zubereitungsarten, die für die heutige Lebensmittelindustrie zu aufwendig oder unrentabel sind, vor dem Verschwinden zu retten. Einige dieser „Arche-Passagiere“ werden am Messestand präsentiert, darunter Werdenfelser Rind, Ismaninger Kraut und das „Bamberger Hörnla“ – nicht etwa ein fränkisches Vanillekipferl, sondern eine alte Kartoffelsorte (Food & Life, Messe München, 27.11. bis 1.12., täglich von 9.30 bis 18 Uhr, Tickets ab 7 Euro über www.food-life.de).

Das Ehepaar Girg von der Haderner Bio-Brauerei lädt nächstes Wochenende zum Winterzauber an der Glühbar ein. Ausgeschenkt wird Glühbier, ein selbst gemachtes Gebräu aus Haderner Märzen- und dunklem Bier, Rum, Wodka, Kirschsaft, Honig und Gewürzen. Dazu gibt’s im kleinen Brauhaus Kaffee und Kuchen, Gulaschsuppe, Käsespätzle und Waffeln. Eine Feuershow beschließt beide Abende (Winterzauber in der Haderner Bio-Brauerei am 30.11. und 1.12., Großhaderner Straße 56a, Samstag 12 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr, Eintritt frei, Reservierungen zum Weißwurst-Frühschoppen am Sonntag unter www.haderner.de).