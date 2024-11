Ein gut laufendes Lokal ohne Anlass von Grund auf umzukrempeln, würden sich in diesen Zeiten nicht viele Gastronomen trauen. Thomas Hertlein aka „Der Weinheilige“ hat es zum dritten Mal getan. Seine Weinbar in der Kazmairstraße öffnete er erstmals 2017 unter dem Namen Weinwirtshaus zum Schönfärber, knapp drei Jahre später wurde daraus Jolandas Vinothek. Sein neuestes Konzept heißt nun Mr. Tonkey. Warum der dritte Wurf? „Ich will mich auch weiterentwickeln“, erklärt Hertlein. „Für mich ist der Laden wie ein Theaterstück.“