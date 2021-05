Von Franz Kotteder

Keine Frage, dies wird ein Sommer der Dachterrassen. Das Gourmetrestaurant Mural hat einen neuen Ableger angekündigt, mit einer großen Dachterrasse, inklusive "Urban Farming" mit Gemüseanbau für die eigene Küche. Der Luxuscaterer Dahlmann stellte am Mittwoch seine neue Eventlocation The Fuld am Alten Botanischen Garten vor, auch dort gibt es eine Dachterrasse, über Gemüseanbau denkt man nach. Das Steakrestaurant The Grill im Lenbachhaus baut bis Juni um und gestaltet dabei die Dachterrasse komplett neu. Und dann ist da noch das Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental mit seiner, jawohl: Dachterrasse, die einen sensationellen Rundumblick auf die ganze Stadt vorweisen kann. Man hat dort jetzt zusammen mit dem französischen Möbelhersteller Roche Bobois eine hübsche, weißblaue Lounge-Landschaft gestaltet. Die Designermöbel spielten unlängst auch bei der Oscarverleihung eine stolze Nebenrolle, sehr zur Freude des Deutschland-Chefs von Roche Bobois, Mark Cheret, und des Münchner Hoteldirektors Dominik G. Reiner. Die beiden stellten am Mittwoch auch den Mahjong Roof Garden, wie sich die Dachterrasse nun nach den Lounge-Sofas Mah Jong nennen darf, vor. Dort oben wird zwar weder Salat noch Gemüse angebaut, dafür gibt es einen neuen Pool, eine neue, stark japanisch-asiatisch angehauchte Speisekarte und neu kreierte Cocktails (Neuturmstraße 1, Montag bis Freitag 16-22 Uhr, wochenends 12-22 Uhr, nur mit Reservierung unter Telefon 290 98 18 69).

Hoch hinaus geht auch Spitzenkoch Tohru Nakamura (zwei Sterne im Michelin) mit seinem Pop-up-Restaurant Salon Rouge im Werksviertel. Der Besitzer des Penthouses im obersten Stock des Werks 12, John Angulo, hat seine Wohnung vorübergehend als Restaurant zur Verfügung gestellt. Angulo, Inhaber der Rodmann Bar und einer Event-Agentur, ist ein Fan von Nakamuras Küche. Und weil dessen künftige Räume in der Burgstraße 5 erst im Spätherbst fertig werden, lässt er den Sternekoch und sein Team in seiner Wohnung und auf der dazugehörigen Dachterrasse arbeiten. Noch wird etwas umgebaut, aber in Kürze können dann bis zu 30 Gäste über den Dächern der Stadt speisen. Vorerst aber kommen all jene zum Zug, die vergangenen Winter für den Salon Rouge reserviert hatten und vom überraschenden Lockdown im November betroffen waren (Speicherstraße 20, Werk 12, Reservierung Dienstag bis Samstag 15-18 Uhr unter Telefon 21 52 91 72 und unter www.salonrouge-muc.de).