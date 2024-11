Das Café Mari am Schlachthof ist noch kein Jahr alt und tauscht schon seine ganze Küchenbelegschaft aus – einen Vormittag lang zumindest. Beim Bread & Breakfast Pop-up am Samstag dürfen drei externe Köchinnen das Frühstücksgeschäft kapern. Julia Koch, Galina Akselrod und Yulia Gazdalieva sind Fans der dänischen Backkunst. „Mein Ziel ist es, den Kopenhagen-Spirit nach München zu bringen“, sagt Koch.

So tischen die drei jungen Frauen „Copenhagen Cheesebuns“ auf, was im Grunde nichts anderes ist als eine bessere Käsesemmel. Besser insofern, als die Semmeln selbst gebacken sind und alle Zutaten die höchstmögliche Qualität haben, von der geschlagenen Butter aus Buttermilch bis zum Käse, in diesem Fall Comté. Dazu gibt es Müsli mit Joghurt, Granola und einer Zucchini-Marmelade und als dritte Option ein gebuttertes Sauerteigbrot mit Kaki-Marmelade – alles von Hand gemacht. Manche Zutaten wie Brot und Granola wird es auch zu kaufen geben (Mari, Adlzreiterstraße 36, Frühstücks-Pop-up am 30. November von 9 bis 13 Uhr oder solange der Vorrat reicht, Telefon 089/37030371).

Sich als Metzger so etwas wie ein Rockstar-Image aufzubauen, ist schon eine Leistung. Dem Belgier Hendrik Dierendonck ist das gelungen. Neben mehreren Metzgereibetrieben eröffnete er ein eigenes Restaurant, das Carcasse im belgischen Koksijde, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. An diesem Wochenende ist Dierendonck zu Gast bei Käfer in der Prinzregentenstraße. Dort wird er als Ansprechpartner für Fragen rund ums Fleisch zur Verfügung stehen, aber auch sein Wissen in der Showküche und beim Verkosten seiner mitgebrachten Spezialitäten unter Beweis stellen. Unter anderem hat er verschiedene Pȃtés im Gepäck, zum Beispiel eine Geflügelleberpastete mit Mandarinen. Seine Interpretation der Weißwurst, gebraten und mit Limette serviert, werden die Münchner so auch noch nicht gegessen haben (Hendrik Dierendonck im Feinkost Käfer, Prinzregentenstraße 73, am 29. und 30. November, Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag bis 16 Uhr, Telefon 089/4168310)