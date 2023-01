Weniger kann mehr sein: "Oide Wiesn"-Wirt Lorenz Stiftl hat ein neues, kleineres Haus in der Weinstraße eröffnet. Das Konzept mit bayerischer Speisekarte samt Zugeständnissen an internationale Gäste geht trotz gehobener Preise auf.

Von Iwan Lende

Hat der Mann seinen Beruf verfehlt? Gehört es doch zum Grundrepertoire eines jeden bairischen Wirtes, die Welt an sich und das eigene Geschäft insbesondere als schlecht bis sauschlecht zu bejammern. Aber Lorenz Stiftl schaut auf die Frage, wie es denn so gehe im neuen Haus an der Weinstraße, vergnügt in die Gegend und sagt mit einem dicken Grinsen im Gesicht lapidar: "Es läuft." Das ist um so erstaunlicher, als sich doch der niederbayerische Münchner "Oide Wiesn"-Wirt an der neuen Adresse im Vergleich zu früher drunten im Tal deutlich verkleinert hat, auch wenn hinten und vorne zwei Freiluftareale sommers gute Geschäfte versprechen. Aber weniger ist vielleicht auch im Wirtsgeschäft manchmal mehr.