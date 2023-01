Weniger kann mehr sein: Oide-Wiesn-Wirt Lorenz Stiftl hat ein neues, kleineres Haus in der Weinstraße eröffnet. Das Konzept mit bayerischer Speisekarte samt Zugeständnissen an internationale Gäste geht trotz gehobener Preise auf.

Von Iwan Lende

Hat der Mann seinen Beruf verfehlt? Gehört es doch zum Grundrepertoire eines jeden bairischen Wirtes, die Welt an sich und das eigene Geschäft insbesondere als schlecht bis sauschlecht zu bejammern. Aber Lorenz Stiftl schaut auf die Frage, wie es denn so gehe im neuen Haus an der Weinstraße, vergnügt in die Gegend und sagt mit einem dicken Grinsen im Gesicht lapidar: "Es läuft." Das ist um so erstaunlicher, als sich doch der niederbayerische Münchner Oide-Wiesn-Wirt an der neuen Adresse im Vergleich zu früher drunten im Tal deutlich verkleinert hat, auch wenn hinten und vorne zwei Freiluftareale sommers gute Geschäfte versprechen. Aber weniger ist vielleicht auch im Wirtsgeschäft manchmal mehr.

Das zeigt sich schon bei Iwan Lendes erstem Anlauf zur Testung kurz vor den Feiertagen. "Na, nix mehr frei!", lautete die Antwort auf die Reservierungsbitte für den folgenden Tag. Eine kleine Überraschung in Zeiten, wo allerorten über Umsatzrückgänge und Hedonismusverweigerung geklagt wird.

Kurz später klappt es dann, und man betritt einen kleinen, eher eng gestellten, nicht allzu hohen Raum mit einer Bar gleich links, die aber größtenteils zur Essensausgabe aus der Küche im Keller dient. Gegenüber die Wand durchgehend geschmückt mit Fichtenbrettern, was dem Raum etwas Skihüttiges verleiht. Dazwischen ein gutes Dutzend Tische, denen noch die Patina für mehr Gemütlichkeit fehlt. Obwohl dicht gestellt, bleibt Lendes Mitgesellschaft angenehm für sich, es hallt halt nicht so wie in mancher nach oben offenen Wirtschaft.

Detailansicht öffnen Die Fichtenbretter an der Wand verleihen dem Raum etwas Skihüttiges. Die Tische sind eher eng gestellt, für mehr Gemütlichkeit fehlt ihnen noch die Patina. (Foto: Robert Haas)

Ein erster Blick auf die erfreulich übersichtliche Speisekarte zeigt: Hier diniert man nahe an Münchens Vorzeigeort und Touristenhotspot Marienplatz. Warmer Leberkäs mit Kartoffel-Gurkensalat für 11 Euro, Kaiserschmarrn für 12 und Lüngerl mit Knödel 15 Euro, das sind schon Preise am oberen Rand der Toleranzgrenze, Inflation hin oder her. Aber hier, an der Weinstraße, dürfte schon die Miete solche Kalkulation rechtfertigen. Schließlich zahlt man überall auf der Welt auch für die Location. Lende erinnert sich an ein kleines Bier am Fuße der Akropolis für 8 Euro. Vom Spritz in Venedigs Caffe Florian für 16 Euro ganz zu schweigen. Dafür hat hier beim Stiftl jeder Teller das zum Gericht passende Design.

Lende und die Seinen starteten mit Dreierlei hausgemachtem Aufstrich, was sich als perfektes Entree erwies. Obazda, Leberwurst und Griebenschmalz waren, jedes für sich, Beweis für erfahrenen Umgang mit diesen Klassikern (9), dass die nachgeorderten Brezn je 2 Euro kosteten, nun ja.

Auch die Hauptgänge gaben wenig Anlass zum Verdruss. Da war das Böfflamott mit der schweren, sämigen Soße zum zarten Biorind (24), die Kühnheit, ein Voressen (Lüngerl mit Herz und Zunge) zu ordern, wurde belohnt mit Erinnerungen an die frühe heimische Hausmannsküche (15), den Schlag Schmand hätte man sich allerdings sparen können, und die Semmelknödel entstammten eher dem Sammellager für Kanonenkugeln. Perfekt auf den Punkt kam das Bio-Karpfenfilet, begleitet von wirklich frisch gegrilltem Gemüse (22). Einer in der Runde musste ran an den Wirtshausburger vom Bio-Ochsen mit Eisbergsalat, Bergkäse und Tomate (19) samt Pommes, das Fleisch war zart, die Komposition ist halt eine Verneigung vor den Gästen aus Amerika. Man darf hierorts aber auch das Messer benutzen.

Detailansicht öffnen Für das Wirtshaus angemessen gibt es natürlich Bier. Und der Wein hat noch nicht die Preishöhe vieler anderer Restaurants erreicht. (Foto: Robert Haas)

Großes kulinarisches Vergnügen bereitete der Zwiebelrostbraten, perfekt medium, wie auf Nachfrage des durchwegs äußerst freundlichen Personals bestellt und von jener Konsistenz, die diese Art der Zubereitung der Rinderlende zu einer Art Mercedes der gehobenen Münchner Wirtshausküche werden ließ. Wie es sich gehört, wurden Spätzle beigegeben, ob es allerdings unbedingt Kässpätzle sein mussten, die ohnehin schon schwer im Magen liegen und dazu kaum Sauce aufnehmen, ist eine andere Frage (32).

Ohne Fehl und Tadel geriet der bissfeste Schweinsbraten von der Schulter mit perfekter Kruste dran (!) und feinem Krautsalat und einem ebensolchen Kartoffelknödel, wobei man bedenken sollte, dass hier die industrielle Vorverfertigung mittlerweile eine solche Perfektion erreicht hat, dass man die Zeiten, als man die rohen Kartoffelteile noch gegen Grauverfärbung schwefelte, vergessen darf (18).

Ein Blick auf des Nachbarn Teller zeigte, dass die hier dem Touristen angebotene Pinsa eine eigenwillig rechteckige Form hat (17 Euro mit Lachs) und der Kaiserschmarrn, den Lende & Co nicht mehr schafften, schon rein optisch das Versprechen provozierte, dies beim nächsten Mal nachzuholen (12). Die Runde bestand diesmal ausschließlich und dem Wirtshaus angemessen nur aus Biertrinkern, sie hatten nichts zu beanstanden, registrierten aber mit Anerkennung, dass hier, anders als die Münchner Weinpreisseuche es befiehlt, der Veltliner für 5,50 und der Primitivo für 7,60 Euro im 0,2-Glas angeboten werden.

Summa summarum darf man feststellen: Wirt Lorenz Stiftl hat seinen Beruf nicht verfehlt.

Zum Stiftl, Weinstraße 3, 80333 München, Telefon: 089/29 52 02, Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 0 Uhr

Die SZ-Kostprobe

Die Restaurant-Kritik "Kostprobe" der Süddeutschen Zeitung hat eine lange Tradition: Seit 1975 erscheint sie wöchentlich im Lokalteil, seit einigen Jahren auch Online. Etwa ein Dutzend kulinarisch bewanderter Redakteurinnen und Redakteure aus sämtlichen Ressorts - von München, Wissen bis zur Politik - schreiben im Wechsel über die Gastronomie in der Stadt. Die Auswahl ist unendlich, die bayerische Wirtschaft kommt genauso dran wie das griechische Fischlokal, die amerikanische Fast-Food-Kette, der besondere Bratwurststand oder das mit Sternen dekorierte Gourmetlokal. Das Besondere an der SZ-Kostprobe: Die Autorinnen und Autoren schreiben unter Pseudonym, oft ist dies kulinarisch angehaucht. Sie gehen unerkannt etwa zwei- bis dreimal in das zu testende Lokal, je nachdem wie lange das von der Redaktion vorgegebene Budget reicht. Eiserne Grundregeln: hundert Tage Schonfrist, bis sich die Küche eines neuen Lokals eingearbeitet hat. Und: nie bei der Arbeit als Restaurantkritiker erwischen lassen - um unbefangen Speis und Trank, Service und Atmosphäre beschreiben zu können.