Von Iwan Lende

Nun also die Levante. Es ist der schmucklose Platz zwischen der Gotzinger und der Thalkirchner Straße direkt im Westen der Großmarkthalle ohnehin schon so etwas wie Little Italy in New York, nur kleiner. Auch im näheren Umkreis findet man bemerkenswerte lukullische Kleinode. Aber weil sich im nördlichen Eck des fälschlicherweise oft als Gotzinger Platz benannten Areals ein mächtiger Neubau breitgemacht und in dessen Parterre ein kleines Restaurant Platz gefunden hat, das sich auf die Küche der Levante beruft, gilt es nun zu erforschen, ob es sich um eine Bereicherung des multikulturellen Angebots handelt oder nur um einen modischen Schnickschnack, wie es derzeit in München gerne der Fall ist.