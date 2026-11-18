Schalotte war noch nie in Venezuela, aber zum Glück neulich mal in Japan, und seither läuft ihr schon beim Gedanken an die japanische Küche das Wasser in der Epidermis zusammen. Als im nördlichen Schwabing Anfang des Jahres ein Restaurant eröffnete, das japanische Einflüsse mit lateinamerikanischer Küche verbindet, war ihre Neugierde sofort geweckt.
Restaurant Mostros KitchenKonnichiwa, Amigos!
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Sushi und Grillfleisch im selben Happen? Aber ja! Das Mostros Kitchen in Schwabing vereint japanische und lateinamerikanische Esskultur. Gelingt das?
Von Schalotte di Cipolla
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